Europarrak Erresuma Batuan bizi ahal izatea eta merkataritza-oztopoak leuntzea adostu dute
Europar Batasunak eta Erresuma Batuko Gobernuak hiru akordio lortu dituzte nekazaritzako elikagaien merkataritzari buruz, karbono-merkatuari muga-zergak saihesteko eta 100.000 pertsonari hiru urtera arte bizitzeko aukera emateko.
Brexit-a izan eta hamar urtera, Europar Batasunak (EB) eta Erresuma Batuko Gobernuak aldebiko hiru akordio sinatu dituzte, mugek sortutako distantzia murrizteko: gazteen mugikortasuna suspertzea, 100.000 gazte inguru lurraldean bizitzeko aukera emanez; karbono-merkatuetan muga-zergak saihestea; eta elikagaien merkataritzari kontrolak murriztea.
27en eta Erresuma Batuaren arteko bigarren goi-bileraren ondoren, adierazi dute fitosanitarioei eta isurien merkataritza-merkatuari buruzko akordioek aldebiko merkataritza indartuko dutela, eta, horrela, bidezko baldintzak bermatuko dituztela.
Halaber, energia, sektore digitala (elkarte bateratu bat sortuko dute) eta Mantxako kanalean migrazio irregularraren aurkako borroka bezalako arloetan elkarlanean arituko dira.
Akordio horiek 2028tik 2030era bitartean sartuko dira indarrean, eta bi aldeek konpromisoa hartu dute elkarren intereseko beste arlo batzuetan harremanak estutzeko. Oraingoz, gazteen esparrua da garrantzitsuenetako bat: alde bakoitzeko 100.000 pertsonak lan egin ahal izango dute, ikasi, haurrak 'au pair' gisa zaindu, boluntario lanak egin, "edo, besterik gabe, bidaiatu". Datozen hilabeteetan, unibertsitate-tasei buruzko akordioak lortzea espero dute.