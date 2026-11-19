Albiste izango dira: Xi-Trump-Putin bilera, hauteskunde eztabaida EITBn eta GTA VIren kaleratzea
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Hauek dira ostegun honetako, 2026ko azaroaren 19ko, lerroburu nagusiak:
-Xi-Trump-Putin bilera: Xi Jinping Txinako presidenteak, Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak eta Vladimir Putin Errusiako presidenteak hiruko bilera egingo dute ostegunean, Txinako Shenzhen hirian. Dena den, hiruko bilera horretan zertaz hitz egingo duten ez dago oso argi.
-Hauteskunde eztabaida EITBn: A29ko hauteskunde orokorren harira EITBk antolatutako lehen eztabaida politikoa ikusgai izango da gaur 22:00etan. ETB1, Euskadi Irratia, ETB ON eta ORAIN bidez jarraitu ahal izango da, Xabier Usabiagak gidatuta. Eztabaidan ordezkari hauek hartuko dute parte: Jose Ignacio Asensio (PSE-EE), Maribel Vaquero (EAJ-PNV), Mikel Otero (EH Bildu), Laura Garrido (PP) eta Lander Martinez (Fronte Zabala).
-GTA VI merkaturatzea: Grand Theft Auto VI (GTA VI) sukarrak goia jo du. Rockstar Gamesen bideojokoa gauerdian kaleratu da, eta mundu osoko milioika zaleren urte luzeko itxaronaldia amaitu egin da. Batzuek gaua esna eman dute jokatzen lehenengoetakoak izateko, beste batzuek egun libreak eskatu dituzte.