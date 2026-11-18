Lehen hauteskunde eztabaida EITBn, ostegunean, PSE-EE, EAJ-PNV, EH Bildu, PP eta Fronte Zabalaren ordezkariekin
Xabier Usabiagak gidatuko du azaroaren 29ko hauteskunde orokorrei buruzko euskarazko eztabaida; ETB1en, Euskadi Irratian, ETB ONen eta ORAINen emango da 22:00etan.
EITBk A29ko hauteskunde orokorren harira antolatutako lehen eztabaida politikoa emango du, ostegunean, azaroak 19, 22:00etan. ETB1, Euskadi Irratia, ETB ON eta ORAIN bidez jarraitu ahal izango da, Xabier Usabiagak gidatuta.
Eztabaidan ordezkari hauek hartuko dute parte: José Ignacio Asensio (PSE-EE), Maribel Vaquero (EAJ-PNV), Mikel Otero (EH Bildu), Laura Garrido (PP) eta Lander Martínez (Fronte Zabala). Saioa lau ataletan banatuko da, eta alderdi politikoek Euskadiren etorkizunari buruzko beren proposamenak eta ikuspegiak azalduko dituzte.
Lehenengo atalean, "Euskadi A29ko hauteskundeen aurrean", parte-hartzaileek herrialdearen egungo egoeraren inguruko diagnostikoa egin eta hauteskundeen garrantziari buruzko iritzia emango dute.
"Herritarren kezkak" izeneko bigarren blokean, euskal herritarren eguneroko arazo eta lehentasunei helduko diete; hirugarrena, "Boterearen aritmetika" izenburupean, hauteskundeen ondorengo gobernagarritasunera eta balizko akordioetara bideratuko da.
Azkenik, alderdi bakoitzak hautesleei zuzendutako boto-eskaera egiteko tartea izango du, hauteskunde-kanpainako azken mezu nagusiak helarazteko.
Eztabaida honekin, EITBk hauteskunde-kanpainaren jarraipen berezia indartuko du. Hala, herritarrei aukera emango die azaroaren 29ko hauteskundeetara aurkezten diren alderdi politiko nagusien proposamenak, lehentasunak eta konpromisoak lehen eskutik ezagutzeko.