HAUTESKUNDE OROKORRAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Etxebizitza, autogobernua edota gentrifikazioa, hauteskunde kanpainako igande honetan hizpide

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Publizitatea
X