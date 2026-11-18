Asia-Pazifikoko goi-bilera ekonomikoa martxan, Trump, Putin eta Xiren arteko bilera historikoari begira
Asia-Pazifikoko Ekonomia Lankidetzarako Foroa osatzen duten 21 ekonomietako liderrak Shenzhenen (Txina) bilduko dira gaurtik aurrera. Ameriketako Estatu Batuetako, Errusiako eta Txinako presidenteen arteko bilera izango da zitarik garrantzitsuena.
Txinako Shenzhen hirian Asiako eta Pazifikoko Lankidetza Ekonomikorako Foroaren goi-bilera egingo dute gaurtik aurrera, Ozeano Bareko ekonomia nagusiak bilduta. Donald Trumpek, Vladimir Putinek eta Xi Jinpingek bilera egingo dute bihar, osteguna.
Putinek dagoeneko Txinara heldu da eta bileraren "onura potentzialak" azpimarratu ditu, eta desadostasunak elkarrizketaren bidez konpontzen lagunduko duela adierazi du.
Estatu Batuetako funtzionario batek azaldu duenez, Trumpek armategi nuklearrak murriztea proposatuko du, baina ohartarazi du ez dutela berehalako emaitzarik espero: "Lehen elkarrizketa bat da, arma nuklearren kopurua murrizteko lehen pausu bat".
Bilera Ukrainako gerrak, Irango gatazkak eta potentzia nagusien arteko tentsioek markatutako nazioarteko eszenatoki batean egingo da. Halaber, hiru agintariek munduko bakea zaintzeko eta egonkortasun estrategikoa sustatzeko moduari buruzko iritziak trukatuko dituzte.
Putinek eta Xik Asia-Pazifikoko pisu ekonomikoa defendatu dute
Hiru aldeko bilera Putinek eta Xik foroko ordezkari politiko eta enpresarialen aurrean hitz egin ostean etorriko da, nazioarteko ekonomiari buruz dituzten jarrerak defendatzeko.
Errusiako presidenteak ziurtatu duenez, Asia-Pazifikoa munduko ekonomiaren erdigunea bihurtu da, BPG globalaren % 60 baino gehiagorekin eta salgaien nazioarteko merkataritzaren erdiarekin. Halaber, esan du Errusiaren aurka ezarritako mendebaldeko zigorrek porrot egin dutela eta ez dutela bere ekonomiaren garapena geldiaraztea lortu.
Putinek Asia-Pazifikoko merkataritza trukeen hazkundea azpimarratu du, Errusiako kanpo merkataritzaren % 53 osatzen baitute, eta eskualdearekin lotura logistikoak eta komertzialak indartzea proposatu du.
Bestalde, Xi Jinpingek merkataritza-irekiera defendatu du protekzionismoaren aurrean, eta Asia-Pazifikoan bakea eta egonkortasuna babestea eskatu du. "Irekitzeak aurrerapena dakar, eta isolamenduak geldialdira darama ezinbestean", adierazi du.
Txinako presidenteak, halaber, merkataritza oztopoak murriztearen eta lankidetza indartzearen alde egin du, besteak beste, adimen artifizialean, ekonomia digitalean eta trantsizio energetikoan.
Goi-bilerak Asia-Pazifiko eskualdeko 21 ekonomiatako ordezkariak bilduko ditu, eta Pekinen eta Washingtonen arteko ziurgabetasun ekonomikoaren eta tentsio komertzial eta teknologikoen artean egiten ari dira.