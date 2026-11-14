Zelenskik dio AEBk NATOn sartzea eskaini diola Ukrainari, Donbasi uko egitearen truke
Gaia erreferendumera eramateko prest agertu da Ukrainako presidentea, proposamenak segurtasun bermeak jasotzen baditu, Ukrainako armadarentzat mugarik ez egotea onartzen badu eta herrialdea berreraikitzeko funtsak aurreikusten baditu.
Volodimir Zelenski Ukrainako presidenteak azaldu duenez, Ameriketako Estatu Batuetako negoziatzaileek Ukraina NATOn sartzeko aukera planteatu dute, Donbasi uko egin eta Errusiari ematearen truke. "Amerikarrek Ukraina Donbasetik erretiratuko al litzatekeen galdetu dute, NATOn sartzeko aukera emanez gero. Lehen aldia da hori planteatzen dutela", azaldu du.
Zelenskik erantzun die erreferendumera eramango duela gaia proposamenak segurtasun bermeak jasotzen baditu, Ukrainako armadarentzat mugarik ez egotea bermatzen badu eta herrialdea berreraikitzeko funtsak aurreikusten badira. "Ez dut nik bakarrik erabakitzeko eskubiderik. Zehaztasunak behar ditut, eta horiek falta dira oraindik, hori guztia eztabaidatzen ari dira", gaineratu du.
Jared Kushner eta Steve Witkoff estatubatuarrak Dublinera joan ziren ostegunean Zelenskirekin biltzeko, aurreko egunean Vladimir Putin Errusiako presidentearekin izandako kontaktuen ondoren, eta elkarrizketa horien lehen lehen emaitza da gaurko iragarpena.
Orain arte, Washingtonek baztertu egin izan du Ukraina NATOn sartzea. Halaber, Moskuk neutraltasuna eta mugak eskatzen dizkie Ukrainako indar militarrei, lurralde batzuei uko egiteaz gain, edozein akordioren oinarri gisa. "NATO berriro mahai gainean dago", adierazi du Zelenskik. Elkarrizketa hau oso zaila da", ohartarazi du.
Zelenskiren arabera, estatubatuarrek Kievi esan diote Errusiak "beste segurtasun egitura bat" nahi duela Europarentzat. "Nire ustez, arriskutsua izan daiteke (...). Uste dut amerikarrek errusiarren eraginez planteatu dutela hori ", bota du.
Ildo horretan, 2021ean Putinek Joe Bideni "Europan eta mundu osoan indarrak birbanatzea, NATOren tropak ahultzea edo erretiratzea, eta tropa estatubatuarrak ere erretiratzea" proposatu ziola gogorarazi du.