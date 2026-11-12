AEB-KO HAUTESKUNDEAK

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Scott Colom: Mississippik 145 urtean izandako lehen senatari beltza

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Langile klaseari zuzendutako bideo biralek markatu dute Colomen kanpaina, eta demokratek 1982an galdutako eserlekua berreskuratu du. 

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