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Scott Colom: Mississippik 145 urtean izandako lehen senatari beltza
Langile klaseari zuzendutako bideo biralek markatu dute Colomen kanpaina, eta demokratek 1982an galdutako eserlekua berreskuratu du.
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