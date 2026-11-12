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Scott Colom: el primer senador negro de Misisipi en 145 años
Euskaraz irakurri: Scott Colom: Mississippik 145 urtean izandako lehen senatari beltza
Tras una campaña marcada por vídeos virales dirigidos a la clase trabajadora, Colom recupera un asiento que los demócratas habían perdido en 1982.
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