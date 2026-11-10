Las inundaciones agravan la situación en Gaza: 150.000 tiendas de campaña esperan permiso israelí

Las inundaciones de los últimos días han empeorado aún más la crisis humanitaria en Gaza. Tras inundarse miles de refugios, socios humanitarios y Estados miembros han adquirido más de 150.000 tiendas de campaña y esperan la autorización de Israel para que puedan ser introducidas a Gaza.

"Urge financiación humanitaria y autorización de las autoridades israelíes para permitir la entrada de suministros y maquinaria en Gaza: camiones cisterna de succión de agua, bombas de agua, aceite para motores, mangueras y maquinaria pesada", dice la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Las fuertes lluvias y vientos que se registraron desde el viernes provocaron inundaciones que afectaron a miles de personas. En algunos puntos el agua llegó a los 1,5 metros, y se saldaron con una mujer y tres niños fallecidos. De las 2.166 llamadas de auxilio recibidas, tan sólo llegaron a ser atendidas 218.

La mayoría de los palestinos en Gaza están desplazados y, según la OCHA, el 65% de ellos —1,4 millones de personas— malviven en tiendas de campaña o refugios improvisados.