Las inundaciones agravan la situación en Gaza: 150.000 tiendas de campaña esperan permiso israelí
Grupos humanitarios y estados miembros han comprado tiendas de campaña después de que las inundaciones en Gaza dejaran afectadas las tiendas de 70.000 desplazados. La entrada de ayuda humanitaria, sin embargo, requiere de la autorización de Israel.
Las inundaciones de los últimos días han empeorado aún más la crisis humanitaria en Gaza. Tras inundarse miles de refugios, socios humanitarios y Estados miembros han adquirido más de 150.000 tiendas de campaña y esperan la autorización de Israel para que puedan ser introducidas a Gaza.
"Urge financiación humanitaria y autorización de las autoridades israelíes para permitir la entrada de suministros y maquinaria en Gaza: camiones cisterna de succión de agua, bombas de agua, aceite para motores, mangueras y maquinaria pesada", dice la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
Las fuertes lluvias y vientos que se registraron desde el viernes provocaron inundaciones que afectaron a miles de personas. En algunos puntos el agua llegó a los 1,5 metros, y se saldaron con una mujer y tres niños fallecidos. De las 2.166 llamadas de auxilio recibidas, tan sólo llegaron a ser atendidas 218.
La mayoría de los palestinos en Gaza están desplazados y, según la OCHA, el 65% de ellos —1,4 millones de personas— malviven en tiendas de campaña o refugios improvisados.