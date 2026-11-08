GUERRA EN UCRANIA
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Jaquean servicios de estadísticas rusos y estiman en casi 400 000 los muertos en la guerra

El 54,9 % de los muertos perecieron en la región ucraniana de Donetsk, escenario de los combates más cruentos, y pronostica que los rusos fallecidos superarán el medio millón a finales de 2026 si se mantiene la actual media de 18 280 mensuales.
(Foto de ARCHIVO) Un soldado, del ejército ucraniano, camina por la línea del frente, a 19 de febrero de 2022, en Avdiivka, Oblast de Donetsk (Ucrania). Las autoridades de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk han anunciado el estado de movilización general que impone la activación de todos los reservistas y la transformación de la economía con vistas a un conflicto armado. La tensión de los últimos meses por la acumulación de tropas rusas en la frontera con Ucrania, sumado a la consiguiente intensificación de las operaciones de la OTAN han acabado por desbordar de nuevo el conflicto en el este del país, que enfrenta a las autoridades de Kiev con estas dos zonas separatistas, afines a Rusia. Diego Herrera / Europa Press 20 FEBRERO 2022;UCRANIA;MOVILIZACIÓN;REACTIVACIÓN;REPÚBLICAS;TENSIÓN 19/2/2022
Un soldado camina por Donetsk. Foto de archivo: Europa Press

Agencias | EITB

Última actualización

Piratas informáticos han estimado en casi 400 000 el número de soldados rusos muertos en Ucrania tras haber jaqueado los sistemas del servicio nacional de estadísticas ruso, Rosstat.

El grupo Kiberpartizani BY ha cifrado los militares fallecidos desde febrero de 2022 en 393 881, que son las personas que Rosstat considera muertos en acciones militares propiamente dichas o debido a sus consecuencias.

Otro grupo, Silent Crow, coloca dicha cifra en 450 100, ya que también tiene en cuenta las víctimas de atentados terroristas, los fallecimientos de soldados por otras causas que no sean combates y las muertes de ciudadanos rusos en Ucrania y en los territorios ocupados.

Además, precisa que el 54,9 % de los muertos perecieron en la región ucraniana de Donetsk, escenario de los combates más cruentos, y pronostica que los rusos fallecidos superarán el medio millón a finales de 2026 si se mantiene la actual media de 18 280 mensuales.

Estimaciones correctas

Rosstat intenta dificultar el trabajo de los medios desde casi el principio de la guerra al ocultar la mayoría de estadísticas sobre la mortalidad en el país, mientras el Ministerio de Defensa únicamente reconoció en septiembre de 2022 un total de 5937 militares muertos en Ucrania.

Mientras, según la lista que elaboran desde el comienzo de la guerra la BBC en ruso y el portal Mediazona, a día de hoy han muerto casi 286 000 soldados con nombres y apellidos (un 35 % de ellos son voluntarios), aunque no han incluido aún los caídos en los últimos meses, por lo que los medios consideran que las estimaciones de los jáqueres podrían ser correctas.

Según el Ministerio de Defensa británico, las bajas rusas ascienden ya a millón y medio, de los que medio millón serían muertos, mientras los ucranianos hablan de más de 1,6 millones de bajas enemigas.

Mientras, los ucranianos, que sufren una crónica falta de hombres en el frente, evitan siempre que pueden los enfrentamientos directos y recurren a incursiones sorpresa o a los drones para minimizar las bajas.

Estas cifras se han hecho públicas en vísperas de la reanudación de las negociaciones tripartitas con mediación estadounidense el martes en Abu Dabi, tras nueve meses de pausa debido a la guerra de Irán

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