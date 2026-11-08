Las inundaciones en Gaza dejan 70 000 tiendas de desplazados palestinos anegadas

Las inundaciones agravan la crisis humanitaria en Gaza. Los rescatistas recibieron este sábado miles de llamadas de auxilio de gazatíes cuyas tiendas de campaña y refugios resultaron inundados. Las fuertes tormentas han afectado a campamentos enteros. El comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA) pide que haya una reacción internacional.