¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
Las inundaciones en Gaza dejan 70 000 tiendas de desplazados palestinos anegadas
Las inundaciones agravan la crisis humanitaria en Gaza. Los rescatistas recibieron este sábado miles de llamadas de auxilio de gazatíes cuyas tiendas de campaña y refugios resultaron inundados. Las fuertes tormentas han afectado a campamentos enteros. El comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA) pide que haya una reacción internacional.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Polonia investiga como un delito de terrorismo el tiroteo en Cracovia
EN DIRECTO
Hace min.
Un terremoto de magnitud 5,7 sacude el centro de Japón
EN DIRECTO
Hace min.
Al menos seis muertos y 15 heridos en un tiroteo en la ciudad polaca de Cracovia
EN DIRECTO
Hace min.
El presidente israelí encomienda al líder opositor Eisenkot formar un nuevo Gobierno
EN DIRECTO
Hace min.
Trump asciende al polémico asesor Stephen Miller a jefe de Gabinete
EN DIRECTO
Hace min.
Una nueva oleada de falsas amenazas de bomba pone en alerta a varios aeropuertos europeos
EN DIRECTO
Hace min.
¿Qué se sabe de las amenazas de bomba falsas?
EN DIRECTO
Hace min.
Los chalecos amarillos de Francia convocan marchas para este sábado a pesar de la oposición de las autoridades
EN DIRECTO
Hace min.
Evacuada la sede de la televisión pública de Irlanda por un aviso de bomba
Cargar más