PALESTINA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Las inundaciones en Gaza dejan 70 000 tiendas de desplazados palestinos anegadas

Publicidad
November 7, 2026, Gaza City, Gaza Strip, Palestinian Territory: Displaced Palestinians inspect their tents flooded by rainwater and runoff at a temporary camp along the beach in Gaza City, on November 7, 2026. Stormy weather has worsened living conditions for hundreds of thousands of displaced families sheltering in worn fabric tents that lack adequate insulation and drainage, amid severe shortages of humanitarian aid and shelter materials in the Gaza Strip Hadi Daoud / Zuma Press / Europa Press 07/11/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

Las inundaciones agravan la crisis humanitaria en Gaza. Los rescatistas recibieron este sábado miles de llamadas de auxilio de gazatíes cuyas tiendas de campaña y refugios resultaron inundados. Las fuertes tormentas han afectado a campamentos enteros. El comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA) pide que haya una reacción internacional.

Palestina Franja de Gaza Internacional

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X