Un asaltante mata a tiros a seis personas en Cracovia

Seis personas han muerto a tiros y varias más han resultado heridas en un ataque indiscriminado de un hombre en Cracovia (Polonia). El atacante ha abierto fuego desde un coche en el centro de la ciudad. La Policía ha herido a tiros al atacante, que ha sido detenido y trasladado al hospital.

El Ayuntamiento de Cracovia ha emplazado a la población a "no acercarse a la zona en la que trabajan la Policía y los servicios de emergencia".

El ministro del Interior, Waldemar Zurek, ha denunciado la "enorme tragedia" de la plaza del Mercado. "Mi corazón está con las familias y seres queridos de las víctimas de esta tragedia inimaginable", ha afirmado.

Zurek ha confirmado que el responsable está herido y que se encuentra ya detenido. "Fiscales, policía y todos los servicios están ya en el lugar recogiendo pruebas e investigando las circunstancias del ataque. El Estado está funcionando. Pedimos calma y no dificultar la labor de los servicios de emergencia. El responsable de este crimen será llevado ante la justicia", ha añadido.

Por su parte, el primer ministro polaco, Donald Tusk, ha hablado de un "trágico tiroteo". "La Policía está investigando los antecedentes y todas las circunstancias del ataque", ha explicado en redes sociales.