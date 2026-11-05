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Al menos 448 arrestos y 53 policías heridos en las manifestaciones en todo el Estado francés

El Gobierno se prepara para una tensa noche tras la movilización de 1,6 millones de manifestantes durante toda la jornada.
BORDEAUX (France), 05/11/2026.- Demonstrators during protests 05 November 2026, in Bordeaux, France, as a massive and peaceful crowd set off from Place de la République, gathering some 20,000 participants. Economic and social discontent grows across France as workers and students demand higher wages, better working conditions, and stronger public services. (Protestas, Francia, Burdeos) EFE/EPA/Guillaume PINON
Una de las manifestaciones del día. Foto: EFE

Agencias | EITB

Última actualización

La jornada de movilizaciones y de huelga en defensa del poder adquisitivo y de los servicios públicos se ha saldado, de momento, con 448 detenciones y 53 policías heridos, ha informado el Ministerio del Interior.

Asimismo, las protestas de este jueves, las más concurridas de este otoño pues, según los sindicatos, han reunido a 1,6 millones de personas en todo el Estado, han requerido 86 intervenciones por incendio, según el Ministerio de Interior, en su balance provisional.

El Gobierno francés ha considerado que las marchas "han transcurrido, en líneas generales, con normalidad", aunque ha señalado que "en numerosas ciudades (Rennes, Marsella, Nantes, Lyon, Burdeos, Estrasburgo) se han formado grupos de riesgo, integrados en cada ocasión por varios centenares de militantes radicales y de extrema izquierda".

BORDEAUX (France), 05/11/2026.- Demonstrators at Place de la Victoire and Cours Alsace-Lorraine, where the end of the official demonstration gave way to wildcat marches and violent clashes, pitting law enforcement—using tear gas—against groups of rioters responsible for setting fire to trash cans, attacking gendarmerie vehicles, and causing property damage, in Birdeaux, France, 05 Niovember 2026. Economic and social discontent grows across France as workers and students demand higher wages, better working conditions, and stronger public services. (Protestas, Francia, Burdeos) EFE/EPA/Guillaume PINON

Un manifestante en la plaza de la Victoria en Alsacia-Lorena. Foto: EFE

Las autoridades han desplegado durante esta jornada 70 000 efectivos policiales para evitar un nuevo 17 de octubre, una jornada de extrema violencia urbana ocurrida al margen de manifestaciones sociales en la que resultaron saqueados al menos 3000 comercios en Francia y quemados edificios como la sede del Ayuntamiento de Limoges. 

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