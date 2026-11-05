Al menos 448 arrestos y 53 policías heridos en las manifestaciones en todo el Estado francés

La jornada de movilizaciones y de huelga en defensa del poder adquisitivo y de los servicios públicos se ha saldado, de momento, con 448 detenciones y 53 policías heridos, ha informado el Ministerio del Interior.

Asimismo, las protestas de este jueves, las más concurridas de este otoño pues, según los sindicatos, han reunido a 1,6 millones de personas en todo el Estado, han requerido 86 intervenciones por incendio, según el Ministerio de Interior, en su balance provisional.

El Gobierno francés ha considerado que las marchas "han transcurrido, en líneas generales, con normalidad", aunque ha señalado que "en numerosas ciudades (Rennes, Marsella, Nantes, Lyon, Burdeos, Estrasburgo) se han formado grupos de riesgo, integrados en cada ocasión por varios centenares de militantes radicales y de extrema izquierda".