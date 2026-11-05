MANIFESTACIONES
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Nueva jornada de huelga general en Francia contra los recortes del Gobierno

Los sindicatos piden revalorizar los sueldos. Se espera un gran despliegue policial por el “riesgo” a que haya actos de violencia.
PARIS (France), 03/11/2026.- High school students march during a national day of protests over school conditions, in Paris, France, 03 November 2026. (Protestas, Francia) EFE/EPA/FIRAS ABDULLAH
Protesta estudiantil. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Greba orokorra Frantzian, Gobernuaren murrizketen aurka

Agencias | EITB

Última actualización

Ipar Euskal Herria, y el Estado francés en general, afrontan una nueva jornada de huelga general convocada por los sindicatos en contra de los recortes anunciados por el Gobierno y para pedir la revalorización de los sueldos.

En total hay convocadas 244 movilizaciones en todo el hexágono, y el ministro francés de Interior, Laurent Nuñez, anunció que se repetirá el dispositivo de seguridad de los dos últimos sábados, con 70.000 agentes desplegados, al haber detectado "riesgo" de que se produzcan actos violentos.

El ministro destacó la importancia de que los sindicatos impliquen a sus propios servicios de seguridad para que las manifestaciones puedan desarrollarse en calma.

Entre los sitios donde no hay acuerdo está París. Los sindicatos querían que la manifestación llegara a la plaza de la Concordia, pero el ministro consideró que no es posible por encontrarse cerca de "centros de poder", como el palacio del Elíseo o la Asamblea Nacional.

Francia Huelgas Iparralde Economía

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X