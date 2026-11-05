Nueva jornada de huelga general en Francia contra los recortes del Gobierno

Ipar Euskal Herria, y el Estado francés en general, afrontan una nueva jornada de huelga general convocada por los sindicatos en contra de los recortes anunciados por el Gobierno y para pedir la revalorización de los sueldos.

En total hay convocadas 244 movilizaciones en todo el hexágono, y el ministro francés de Interior, Laurent Nuñez, anunció que se repetirá el dispositivo de seguridad de los dos últimos sábados, con 70.000 agentes desplegados, al haber detectado "riesgo" de que se produzcan actos violentos.

El ministro destacó la importancia de que los sindicatos impliquen a sus propios servicios de seguridad para que las manifestaciones puedan desarrollarse en calma.

Entre los sitios donde no hay acuerdo está París. Los sindicatos querían que la manifestación llegara a la plaza de la Concordia, pero el ministro consideró que no es posible por encontrarse cerca de "centros de poder", como el palacio del Elíseo o la Asamblea Nacional.



