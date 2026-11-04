Así afectará al tráfico y a los peatones el dispositivo de seguridad del partido Real Sociedad-Olympique Lyonnais
El partido de fútbol entre Real Sociedad y Olympique Lyonnais, que acoge este jueves el estadio Anoeta de Donostia-San Sebastián, provocará cortes de tráfico y afecciones en el transporte público y en la movilidad peatonal ya que, al ser considerado un encuentro "de alto riesgo", se prevé el despliegue de "un importante dispositivo de seguridad en toda la ciudad", según ha dado a conocer el Ayuntamiento de Donostia a través de su página web.
Así, el tráfico de Amara Berri se verá interrumpido en el entorno del estadio entre las 16:45 horas y las 19:00 horas, y varios servicios municipales de la zona cerrarán antes de su hora.
Responsables municipales y del operativo de seguridad han hecho un llamamiento a desplazarse al estadio con tiempo y antelación suficiente, y emplazan al vecindario de Amara Berri y de otras zonas de la ciudad a que planifiquen las rutas con antelación y que utilicen viales alternativos.
Afectaciones al tráfico
14:00 - 22:00:
- El acceso a la Ciudad Deportiva de Anoeta estará permitido solamente a vehículos acreditados.
16:45 - 19:00:
- El Paseo de Errondo (desde la rotonda del paseo de Zorroaga con Toribio Alzaga hasta la rotonda de Portutxo) quedará totalmente cerrado al tráfico.
- El Paseo del Doctor Begiristain quedará totalmente cerrado hasta el entorno de Hospitales (dirección subida y bajada). Se recomienda a quienes tengan que acudir a la zona hospitalaria, lo hagan utilizando la GI-40.
- Se limitará el tráfico en el entorno de las Avenidas de Madrid e Isabel II.
- El transporte público se verá afectado.
Movilidad peatonal
16:45 - 19:00:
• Se cerrará el paso a peatones en el perímetro comprendido entre Toribio Alzaga – Paseo de Zorroaga – Aita Donostia – Paseo de Anoeta
• No se podrá utilizar el parque infantil Rafael Ruiz Balerdi
• La entrada a la Ciudad Deportiva Anoeta se realizará exclusivamente por el paseo de Errondo (Atano III)
Otros servicios
- Donostia Kirola: las instalaciones mantendrán su horario y programación habitual, pero el acceso a los centros deportivos sólo se podrá realizar a pie y desde el acceso del paseo de Errondo (Atano III)
- a partir de las 14:00h: no se podrá acceder en vehículo.
- a partir de las 16:45h: el acceso peatonal deberá realizarse exclusivamente por la entrada situada junto al frontón Atano III. El acceso próximo al Bar Xanti permanecerá cerrado también para peatones
- Casa de cultura Ernest Lluch: cerrará a las 16:00 horas y no abrirá en horario de tarde.
- Haurtxoko y Gazteleku: permanecerán cerrados
OTA en Amara Berri
Los vecinos y vecinas con autorización de Residente OTA en Amara Berri (sector 5-1) podrán estacionar libremente sus vehículos en los sectores 1-2 Centro, 1-5 Morlans, 5-2 Riberas de Loiola y 5-3 Loiola del 4 al 6 de noviembre (ambos inclusive), manteniendo las mismas condiciones que los titulares de la OTA del sector de destino.
Medidas para los días de evento en Anoeta >
Otras medidas de seguridad
Además, se recuerda que la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte prohíbe introducir, portar o utilizar las bengalas en los recintos deportivos y en sus alrededores, aunque su uso en la vía pública también puede ser sancionado por la Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, siempre que no constituyan infracción penal.
Transporte público
Afectaciones en las líneas del transporte público: