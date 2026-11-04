El partido de fútbol entre Real Sociedad y Olympique Lyonnais, que acoge este jueves el estadio Anoeta de Donostia-San Sebastián, provocará cortes de tráfico y afecciones en el transporte público y en la movilidad peatonal ya que, al ser considerado un encuentro "de alto riesgo", se prevé el despliegue de "un importante dispositivo de seguridad en toda la ciudad", según ha dado a conocer el Ayuntamiento de Donostia a través de su página web.

Así, el tráfico de Amara Berri se verá interrumpido en el entorno del estadio entre las 16:45 horas y las 19:00 horas, y varios servicios municipales de la zona cerrarán antes de su hora.

Responsables municipales y del operativo de seguridad han hecho un llamamiento a desplazarse al estadio con tiempo y antelación suficiente, y emplazan al vecindario de Amara Berri y de otras zonas de la ciudad a que planifiquen las rutas con antelación y que utilicen viales alternativos.