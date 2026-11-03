El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un paquete de ayudas para los afectados por el accidente ferroviario de Urda (Toledo), dotado con 30 millones de euros, que incluye ayudas directas complementarias a las indemnizaciones y un sistema de anticipos de indemnizaciones por responsabilidad civil.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo que con este paquete de ayudas, similar al implementado tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en enero pasado, pretende no solo dar apoyo material sino también "certidumbre".



Tanto las ayudas directas como los anticipos -que serán no reembolsables, estarán exentas de tributación y serán compatibles con otras ayudas e indemnizaciones- ascenderán a 72 121 euros por fallecimiento y entre 2400 y 84 141 euros por lesiones.



Además, las bajas laborales de los afectados tendrán la consideración de accidente de trabajo desde el primer día y por una cuantía superior, mientras que las pensiones tendrán la consideración de derivadas de accidente de trabajo para su cálculo si es más beneficioso, ha detallado Puente.