ACCIDENTE FERROVIARIO
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El Gobierno de España aprueba ayudas y anticipos para los afectados del accidente ferroviario de Urda por 30 millones

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un paquete de ayudas para los afectados por el accidente ferroviario de Urda (Toledo), dotado con 30 millones de euros, que incluye ayudas directas complementarias a las indemnizaciones y un sistema de anticipos de indemnizaciones por responsabilidad civil.
Varias grúas trabajan en la zona del accidente ferroviario en Urda, a 29 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). Las primeras horas del día están sirviendo en el entorno de la antigua estación de Urda para intensificar los trabajos de retirada de los coches de los trenes que hace casi 24 horas colisionaban por alcance en la antigua estación de Urda dejando un saldo, por el momento y según las cifras oficiales, de 68 muertos y más de un centenar de heridos repartidos en hospitales de Albacete, Toledo, Ciudad Real y Madrid. A lo largo de la noche han sido más de 500 personas las que han permanecido en el entorno del lugar del accidente entre bomberos, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, personal sanitario o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Diego Radamés / Europa Press 29 OCTUBRE 2026;TREN;ACCIDENTE;CHOQUE;VÍCTIMAS;TRAGEDIA;GRÚA;VAGONES; 29/10/2026

Agencias | EITB

Última actualización

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un paquete de ayudas para los afectados por el accidente ferroviario de Urda (Toledo), dotado con 30 millones de euros, que incluye ayudas directas complementarias a las indemnizaciones y un sistema de anticipos de indemnizaciones por responsabilidad civil.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo que con este paquete de ayudas, similar al implementado tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en enero pasado, pretende no solo dar apoyo material sino también "certidumbre".

Tanto las ayudas directas como los anticipos -que serán no reembolsables, estarán exentas de tributación y serán compatibles con otras ayudas e indemnizaciones- ascenderán a 72 121 euros por fallecimiento y entre 2400 y 84 141 euros por lesiones.

Además, las bajas laborales de los afectados tendrán la consideración de accidente de trabajo desde el primer día y por una cuantía superior, mientras que las pensiones tendrán la consideración de derivadas de accidente de trabajo para su cálculo si es más beneficioso, ha detallado Puente.

Accidentes de Trenes España Gobierno de España Sociedad

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