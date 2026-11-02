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491 personas llegan a Canarias en patera, pero otras 7 fallecen en el intento

Cientos de migrantes tratan de llegar a Canarias desde la costa africana, pese a la meteorología adversa. Tres embarcaciones han llegado a la isla de El Hierro y otras cuatro a Lanzarote.

EL PINAR (EL HIERRO), 31/10/2026.- 193 personas migrantes han sido rescatadas este sábado, por la embarcación de Salvamento Marítimo, Salvamar Navia, a 12 millas de El Hierro, y trasladados al puerto de La Restinga, en el municipio de El Pinar, en la isla de El Hierro, para ser atendidos por los equipos de emergencia. EFE/ Gelmert Finol
Imagen de una embarcación rescatada. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: 491 pertsona iritsi dira Kanarietara larunbatetik hona kostaldetik, baina beste 7 hil dira ahaleginean

Agencias | EITB

Última actualización

Desde este sábado por la mañana se han realizado varios rescates en la Ruta Canaria, que suman ya 491 personas rescatadas en siete embarcaciones provenientes del continente africano. Otras 7 personas han perdido la vida en su intento de llegar a territorio europeo. La Ruta Canaria es una de las rutas marítimas más mortíferas para llegar de forma irregular a Europa desde que en 1994 dos jóvenes saharauis llegaron a Fuerteventura en una barca pesquera. 

Los cuerpos de dos de los fallecidos se encontraban en una patera en la que viajaban 139 personas, a 150 kilómetros de Arrecife (Lanzarote), según informó Salvamento Marítimo. Testimonios de los supervivientes han indicado que los cuerpos de otras cinco personas fueron arrojados por la borda al mar Atlántico.

Otras seis embarcaciones han llegado estos días a la costa canaria. Los barcos de rescate, denominados Salvamar Al Nair, Salvamar Acrux, La Guardamar Urania y Salvamar Diphda, han conducido a las personas migrantes -la mayoría varones- a las islas de Lanzarote y El Hierro

Vídeo: Al reforzarse el control policial, las pateras salen por las nuevas vías
Migración Canarias Sociedad

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