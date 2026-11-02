491 personas llegan a Canarias en patera, pero otras 7 fallecen en el intento

Desde este sábado por la mañana se han realizado varios rescates en la Ruta Canaria, que suman ya 491 personas rescatadas en siete embarcaciones provenientes del continente africano. Otras 7 personas han perdido la vida en su intento de llegar a territorio europeo. La Ruta Canaria es una de las rutas marítimas más mortíferas para llegar de forma irregular a Europa desde que en 1994 dos jóvenes saharauis llegaron a Fuerteventura en una barca pesquera.

Los cuerpos de dos de los fallecidos se encontraban en una patera en la que viajaban 139 personas, a 150 kilómetros de Arrecife (Lanzarote), según informó Salvamento Marítimo. Testimonios de los supervivientes han indicado que los cuerpos de otras cinco personas fueron arrojados por la borda al mar Atlántico.

Otras seis embarcaciones han llegado estos días a la costa canaria. Los barcos de rescate, denominados Salvamar Al Nair, Salvamar Acrux, La Guardamar Urania y Salvamar Diphda, han conducido a las personas migrantes -la mayoría varones- a las islas de Lanzarote y El Hierro.