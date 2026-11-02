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Igor Yebra: "La esclerosis múltiple me ha enseñado a disfrutar de cada momento"
Euskaraz irakurri: Igor Yebrak bere esklerosi anizkoitzaz hitz egin du: "Gozatu une bakoitzaz"
El bailarín bilbaíno habla por primera vez de la enfermedad que padece en su autobiografía, "Por qué somos tan estúpidos y no estamos ya bailando". En esta entrevista con Arantza Ruiz, explica cómo recibió el diagnóstico en 2015 y cómo la esclerosis múltiple ha cambiado su manera de vivir. Este es un adelanto de la conversación completa que se emitirá este lunes, 2 de noviembre, en ETB, en el programa "12 minutos".
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