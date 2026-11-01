Osakidetza abre este 2 de noviembre la inscripción a la tercera fase de la OPE 2023-24-25

Osakidetza abrirá este lunes el plazo de inscripción de la tercera fase de la OPE 2023-2024-2025 que en total oferta 5425 plazas en 107 categorías profesionales.



En esta tercera fase se podrá formalizar la solicitud de 42 categorías profesionales para unos exámenes que se celebrarán en a partir de febrero de 2027, según publica este viernes el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV).



La inscripción podrá realizarse en la web de Osakidetza desde el 2 hasta el 27 de noviembre, a las 14:00 horas.



Como en las fases anteriores, Osakidetza pondrá a disposición de los candidatos la batería de preguntas correspondiente a la categoría en la que se hayan inscrito, junto con la bibliografía de referencia.



Una de las principales novedades de esta convocatoria es la realización de una única prueba tipo test que aglutina la parte teórica y la práctica en caso de que la haya.



Además, los aspirantes que aprueben la fase de oposición podrán conservar la nota obtenida para el siguiente proceso selectivo que se convoque en la misma categoría.

La segunda fase ya está en marcha



La apertura de esta tercera fase coincide con el arranque de los exámenes de la segunda, en la que 21 408 personas formalizaron su inscripción para optar a plazas en 41 categorías profesionales.



Las categorías con más personas inscritas fueron Técnico Especialista en Radiodiagnóstico, con 2788; Técnico Medio de Administración y Gestión, con 1735, y Trabajador Social, con 1720.



Las pruebas se celebrarán los días 6, 7, 8, 21 y 22 de noviembre en el Aulario Las Nieves de la EHU, en Vitoria-Gasteiz, y el 27 de noviembre en el Bilbao Exhibition Centre (BEC), en Barakaldo.



La primera fase, que incluía las nueve categorías consideradas masivas, entre ellas Enfermería, Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, Celador y Auxiliar Administrativo, superó las 101.000 inscripciones y celebró sus exámenes en junio.



En una nota, Osakidetza ha subrayado que esta OPE supone "un paso más en la estabilización del empleo" y ha recordado que se trata de "la mayor convocatoria ordinaria de la historia" del Servicio Vasco de Salud.