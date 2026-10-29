Getxo cobrará 7,70 euros por noche de tasa turística a los cruceristas

El Ayuntamiento de Getxo ha aprobado, de forma provisional, la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Estancias Turísticas en Getxo, que prevé cobrar 7,70 euros a cada viajero que pernocte atracado en la terminal de cruceros y 7,15 euros para quién se aloje en viviendas de uso turístico.

En el pleno celebrado este jueves y que ha comenzado con un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario producido ayer en Urda (Toledo), los representantes de los grupos de PNV y PSE-EE, que sostienen el gobierno municipal, junto a Elkarrekin Podemos, han votado a favor de la nueva ordenanza sobre la tasa turística. La propuesta ha contado con los votos en contra del PP y la abstención de EH Bildu. Este último ha presentado tres enmiendas, que han sido rechazadas.

Según han acordado, a partir del 1 de enero, los turistas que más pagarán en Getxo serán los cruceristas, que deberán abonar 7 euros por noche, mientras que pagarán 6,5 euros por persona y noche quienes se aloje en viviendas de uso turístico (VUT), cantidades a las que hay que añadir un recargo del 10 %, según recoge la norma foral para municipios con más de 750 plazas alojativas.

Los viajeros que escojan los apartamentos turísticos de ese municipio pagarán 3,5 euros. En los hoteles, por su parte, se aplicarán los rangos más bajos: 4,50 euros en los de 5 estrellas, 3,5 euros en los de 4 estrellas, y 1,5 euros los de 3 estrellas.