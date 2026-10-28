La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha renunciado este miércoles a postularse a la reelección al frente de la institución foral en la segunda vuelta del proceso interno del PNV y deja vía libre a la candidata propuesta por el BBB, Ibone Bengoetxea, vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística.

Este miércoles era el último día para comunicar a la comisión de garantías y control su decisión de pasar o no a la segunda fase de votaciones en las asambleas municipales.

"He recibido de la Comisión Nacional de Garantías y Control la propuesta hecha por las bases para optar a la segunda fase del proceso y he trasladado a la misma mi decisión de no aceptarla. Es una decisión meditada, que responde a una convicción que me ha acompañado durante estas semanas: el respeto al partido al que pertenezco, a sus procedimientos internos y a la responsabilidad institucional que tengo el honor de ejercer", ha asegurado en un comunicado.

Según afirma, desde el momento en que el Bizkai Buru Batzar decidió proponer otra candidatura, asumió que no volvería a ser la candidata del PNV a diputada general de Bizkaia. "He respetado esa decisión desde el primer día, como he respetado siempre las decisiones de los órganos de mi Partido, incluso cuando no las he compartido", ha subrayado.

También asevera que quiere "preservar la estabilidad" de la institución foral, así como "la unidad y la fortaleza de EAJ-PNV, más aún a las puertas de una liza electoral en la que Euskadi se juega mucho", en alusión a las elecciones generales.

"No quiero que una decisión sobre el futuro se convierta en una dificultad para el presente. Ni que las diferencias que puedan existir en el seno de nuestro partido afecten a la responsabilidad que tenemos con la ciudadanía de Bizkaia", ha enfatizado.