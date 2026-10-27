¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
Imanol Pradales sobre los jóvenes detenidos en Bilbao: "Si fuera mi hija asumiría alguna responsabilidad"
Euskaraz irakurri: Imanol Pradales Bilboko istiluetan atxilotutako gazteei buruz
En un acto celebrado en Tolosa, el Lehendakari ha confiado en que los incidentes ocurridos el lunes en Bilbao no se repitan, porque "no es normal y no podemos aceptarlo", y ha sugerido que, en el caso de los menores detenidos, los padres deberían "asumir" alguna "responsabilidad".
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
EHKS se desmarca de los altercados de Bilbao: "Cuando se consiguió que Quiles no viniera, los objetivos estaban cumplidos"
EN DIRECTO
Hace min.
Podemos pide prudencia, pero no descarta agentes infiltrados o ultraderecha tras los disturbios de Barcelona y Bilbao
EN DIRECTO
Hace min.
Mikel Irujo y Aitana Duque serán candidatos del PNV en la lista de Geroa Bai al Parlamento de Navarra
EN DIRECTO
Hace min.
Deusto, el día después de los altercados: las pérdidas superan los 55.000 euros
EN DIRECTO
Hace min.
ErNE exige el cese de Alfonso Garaikoetxea tras los disturbios de Bilbao
EN DIRECTO
Hace min.
Insausti asegura que la violencia no volverá a las calles de San Sebastián, ante las convocatorias de Blocus
EN DIRECTO
Hace min.
Javier de Andrés: "Somos la comunidad con peores datos de absentismo laboral"
EN DIRECTO
Hace min.
Ubarretxena: "Es intolerable que haya grupos organizados alterando deliberadamente la convivencia"
EN DIRECTO
Hace min.
Los partidos políticos del Ayuntamiento de Bilbao, a excepción de EH Bildu, acuerdan una declaración para condenar los graves incidentes de ayer
Cargar más