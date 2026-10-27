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Imanol Pradales sobre los jóvenes detenidos en Bilbao: "Si fuera mi hija asumiría alguna responsabilidad"

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Imanol Pradales Bilboko istiluetan atxilotutako gazteei buruz

EITB

Última actualización

En un acto celebrado en Tolosa, el Lehendakari ha confiado en que los incidentes ocurridos el lunes en Bilbao no se repitan, porque "no es normal y no podemos aceptarlo", y ha sugerido que, en el caso de los menores detenidos, los padres deberían "asumir" alguna "responsabilidad".

Imanol Pradales Bilbao Política

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