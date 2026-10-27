La Ertzaintza ha detenido a 17 personas y ha abierto diligencias como investigada a otra por los disturbios registrados este lunes por la tarde en Bilbao, tras las manifestaciones contra el acto del agitador ultraderechista Vito Quiles, finalmente cancelado.

Según el balance definitivo facilitado por fuentes de la Ertzaintza y jurídicas, entre los arrestados hay 14 hombres y tres mujeres. Diez de las personas detenidas son menores de edad.

La cifra actualizada reduce el balance inicial, que apuntaba a 19 detenciones y tres personas investigadas.

Los mayores de edad han quedado en libertad y deberán comparecer ante el juzgado cuando sean citados. La Ertzaintza ya ha elaborado el atestado policial, y corresponderá al juzgado determinar los siguientes pasos, incluida la identificación de la participación de cada persona en los hechos.

Por su parte, los diez menores detenidos pasarán a lo largo de este martes ante la Fiscalía de Menores.

Todas las personas implicadas han quedado identificadas, según las mismas fuentes.