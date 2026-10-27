17 personas detenidas, diez de ellas menores, por los incidentes tras las marchas contra Vito Quiles en Bilbao
El balance definitivo reduce a 17 el número de arrestados y a una las personas investigadas. Los diez detenidos mayores de edad están en libertad y los menores pasarán este martes ante la Fiscalía de Menores.
La Ertzaintza ha detenido a 17 personas y ha abierto diligencias como investigada a otra por los disturbios registrados este lunes por la tarde en Bilbao, tras las manifestaciones contra el acto del agitador ultraderechista Vito Quiles, finalmente cancelado.
Según el balance definitivo facilitado por fuentes de la Ertzaintza y jurídicas, entre los arrestados hay 14 hombres y tres mujeres. Diez de las personas detenidas son menores de edad.
La cifra actualizada reduce el balance inicial, que apuntaba a 19 detenciones y tres personas investigadas.
Los mayores de edad han quedado en libertad y deberán comparecer ante el juzgado cuando sean citados. La Ertzaintza ya ha elaborado el atestado policial, y corresponderá al juzgado determinar los siguientes pasos, incluida la identificación de la participación de cada persona en los hechos.
Por su parte, los diez menores detenidos pasarán a lo largo de este martes ante la Fiscalía de Menores.
Todas las personas implicadas han quedado identificadas, según las mismas fuentes.
Manifestaciones contra Vito Quiles
Varios miles de personas convocadas por colectivos antifascistas participaron por la tarde, antes de los disturbios, en la movilización en las inmediaciones del campus de la Universidad de Deusto para protestar por el acto de Vito Quiles, y también a mediodía miles de estudiantes se manifestaron por el centro de la ciudad por el mismo motivo.
El centro académico acordó suspender toda su actividad académica y cerrar el campus por la tarde en previsión de que pudieran producirse altercados, decisión que no compartió el consejero vasco de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, al no parecerle "correcta".
Los altercados, que provocaron numerosos daños en el mobiliario urbano y en locales de la ciudad, se produjeron tras una concentración de varios miles de antifascistas que protestaban frente a la Universidad de Deusto por un acto convocado para las siete de la tarde en el que iba a intervenir el agitador Vito Quiles.
El propio Quiles anunció la cancelación del acto en sus redes sociales una media hora antes por razones de seguridad.
Incidentes
Tras disolverse sobre esa hora la concentración, varios cientos de radicales se desplazaron a la próxima avenida Lehendakeri Aguirre, donde incendiaron una motocicleta de la Policía municipal y decenas de contenedores de basura que habían desplazado al centro de la calzada, y después lanzaron piedras contra los agentes y la comisaría de la Ertzaintza en el barrio de Deusto.
Poco antes, un contenedor de obra fue incendiado por los encapuchados en la calle Francesc Maciá, próxima a Lehendakari Aguirre, y lanzaron cohetes y piedras contra los agentes de la Ertzaintza.
Posteriormente, los disturbios se trasladaron a la Plaza de Euskadi, junto al puente de Deusto, y el centro de la ciudad, donde los radicales incendiaron alrededor de media docena de vehículos y de nuevo numerosos contenedores.
Reacciones
El lehendakari, Imanol Pradales, ha expresado su "profunda preocupación" por estos altercados "intolerables" e "inaceptables" protagonizados por grupos de radicales, a los que ha dicho: "Ya basta. No los queremos en nuestro país".
También el consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, se ha referido a estos hechos en declaraciones a ETB, donde ha opinado que "da la impresión de que alguien está queriendo emular movimientos violentos que vistos en otras partes de Europa", y ha lamentado que Euskadi esté asistiendo a "algo que creíamos olvidado" y que la sociedad vasca "no está dispuesta aceptar".
Por su parte, la portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Bilbao, María del Rio Pereda, ha manifestado, en un mensaje en X distribuido por la oficina de prensa del partido, el "rechazo absoluto" de la coalición a los "lamentables hechos" que han tenido lugar en Bilbao, tras las "ejemplares respuestas populares, pacíficas y democráticas de hoy".
Con rotundidad se ha expresado en su condena de los hechos el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, que ha calificado de "espeluznantes" los altercados protagonizados esta tarde por radicales en la ciudad, de quienes ha dicho que "no son antifascistas; son auténticos fascistas", y ha hecho hincapie en que "quienes han bebido en fuentes de violencia actúan con violencia".
El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha condenado "los actos vandálicos"y ha añadido que "la respuesta ante una provocación nunca puede ser la violencia".
El PP vasco ha expresado su "más enérgica" condena de los altercados protagonizados "por radicales que hacen del enfrentamiento, la violencia y la delincuencia su modo de actuar". "En una sociedad democrática no tienen cabida ni este tipo de actos, ni ponerse de perfil para evitar su condena", ha manifestado el PP.
ErNE denuncia que el operativo policial se ha desmontado “precipitadamente”
El Sindicato Independiente de la Policía Vasca, ErNE, considera "especialmente grave" que un dispositivo policial previamente planificado y desplegado para hacer frente a una situación de riesgo conocida se desmontara con una "precipitación difícilmente justificable".
Por ello, ha exigido explicaciones y responsabilidades a la cúpula policial por la gestión del dispositivo de seguridad desplegado durante la jornada de ayer. "La cancelación de un acto no supone automáticamente la desaparición del riesgo, especialmente cuando existen concentraciones numerosas, un ambiente de tensión y posibilidades evidentes de que se produzcan incidentes", ha argumentado.
El secretario general del sindicato Euspel, Julio González, ha condenado "radicalmente el salto cualitativo que han dado los radicales al intentar llegar hasta la comisaría" de la Ertzaintza en el barrio bilbaíno de Deusto "para buscar el enfrentamiento directo" con los agentes de la Policía vasca, y posteriormente "destruir la ciudad".
Esan, por su parte, ha condenado, en un comunicado, las "actitudes fascistas y violentas" vividas en Bilbao, "con vehículos y contenedores incendiados y un dispositivo policial obligado a intervenir".
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