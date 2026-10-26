Blocus, la etiqueta que se extiende por las redes sociales entre las movilizaciones juveniles europeas

Blocus, palabra francesa que significa "bloqueo", ha comenzado a circular por las redes sociales como etiqueta de distintas convocatorias juveniles. El término francés se ha convertido en un reclamo para convocar a jóvenes a través de TikTok y aplicaciones de mensajería. Las protestas vinculadas a esta etiqueta han aparecido en distintos países europeos, mientras se investiga quién está detrás de algunas de las cuentas que las difunden.

Ha aparecido en mensajes que llaman a participar en protestas vinculadas a la educación, aunque su uso se ha extendido a convocatorias de distinta naturaleza. La difusión de estos mensajes también ha situado el fenómeno en el foco de atención tras los disturbios registrados en Barcelona el pasado sábado, 24 de octubre.

Las autoridades investigan el origen de los mensajes y la posible relación entre las cuentas que los difundieron. Por el momento, no se ha confirmado que las distintas convocatorias vinculadas a esta etiqueta respondan a una organización común.

Al parecer, la plataforma incluye un código QR para unirse a grupos de Telegram o Whatsapp en los que se dan indicaciones sobre cómo participar en protestas: cómo vestir, puntos de encuentro y rutas.

De las protestas francesas a las redes europeas

El término Blocus procede del contexto de las movilizaciones estudiantiles en el Estado francés, donde los bloqueos de centros educativos forman parte de algunas de las formas de protesta. Desde allí, la palabra ha adquirido presencia en redes sociales y se ha utilizado como referencia para nuevas convocatorias juveniles.

También se han detectado llamamientos similares en países como Italia, Bélgica, Alemania y Países Bajos, aunque no todos emplean la misma denominación.

En este contexto, las redes sociales desempeñan un papel central en la difusión de las convocatorias. Los vídeos breves, los carteles digitales y las etiquetas permiten compartir mensajes rápidamente y alcanzar a usuarios que no forman parte de organizaciones estudiantiles o colectivos previamente constituidos.

TikTok y los grupos de mensajería, canales de difusión

Una parte de las convocatorias se ha difundido mediante perfiles anónimos de TikTok.

Los Mossos d'Esquadra investigan quién gestionaba los perfiles que difundieron la convocatoria y si existía coordinación entre ellos. Algunas de las cuentas dejaron de estar disponibles después de los incidentes, lo que añade dificultades a la reconstrucción de la actividad digital.