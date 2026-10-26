Un estudio publicado en la revista World Psychiatry revela que las personas LGBTQIA+ (lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, queer, intersexuales, asexuales y otras identidades y expresiones de género), tanto en edad adulta como en la etapa de adolescencia, duplican el riesgo de trastornos depresivos y doblan también el peligro de intentos de suicidio respecto a las personas heterosexuales cisgénero.

Es el resultado de un trabajo de síntesis que engloba 22 revisiones con metaanálisis, que agrupan un total de 398 estudios sobre este tema. Los investigadores han analizado 162 asociaciones sobre salud mental.

El primer autor del estudio, Vicenzo Oliva, ha explicado que las distintas orientaciones sexuales, identidades de género y características sexuales pueden suponer, aún hoy en día, ”enfrentarse a discriminación en muchos ámbitos de la vida, como en la escuela, el trabajo, en la familia o cuando buscan ayuda; y todo esto, cuando se acumula, puede generar estrés constante y provocar depresión y ansiedad".

Así, el análisis comparativo pone de manifiesto que el riesgo de trastornos depresivos en este colectivo es, aproximadamente, el doble que en heterosexuales cisgénero. La diferencia es todavía mayor en cuanto a conductas tendentes a quitarse la vida (pensamientos suicidas o acciones encaminadas a ello), ya que el riesgo aumenta 2,5 veces.

El estudio es un trabajo del grupo de investigación de Trastornos bipolares y depresivos del Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi Sunyer (Idibaps). El jefe del grupo de investigación de Idibaps, Eduard Vieta, considera que estas conclusiones constituyen “un aviso de que hay que mejorar la atención”.

Desigualdades distintas dentro del colectivo

Las conclusiones del estudio también arrojan luz sobre las diferencias en unos y otros riesgos dentro del colectivo. Por ejemplo, las personas bisexuales son las que presentan más síntomas de ansiedad y más riesgo de autolesiones no suicidas. Por su parte, en cuanto a trastornos de la conducta alimentaria (TCA), destacan que los chicos gais presentan, en comparación con los heterosexuales, una mayor prevalencia de métodos inapropiados para adelgazar.

El equipo investigador ha señalado que la mayor parte de los datos corresponden a Estados Unidos y Europa, por lo que quedan aspectos pendientes, como la situación de Asia y América del Sur.