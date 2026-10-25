80 heridos, 4 de ellos graves, al despeñarse un autobús 20 metros en Fogars de Montclús (Barcelona)

Un accidente entre un turismo y un autobús en la carretera BV-5114, en el municipio de Fogars de Montclús (Barcelona) este domingo por la tarde ha provocado 80 heridos, la mayoría leves, pero 4 graves, según ha informado el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en 'X'. El autobús ha caído por un talud de 20 metros.

Cuando los bomberos han llegado al lugar de los hechos, han encontrado gente dentro del vehículo y otros que habían salido de su interior y que habían subido del talud a la carretera por su propio pie.

Los Bombers de la Generalitat han desplegado 20 dotaciones, 2 de ellas aéreas, y han estabilizado el vehículo.

Protecció Civil de la Generalitat ha activado en fase de alerta el plan Procicat. La carretera está cortada totalmente en el punto kilométrico 18,4.