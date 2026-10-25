El lehendakari reivindica el Estatuto de Gernika como la "mejor defensa de la casa vasca" y llama a protegerlo

El lehendakari Imanol Pradales ha puesto en valor el Estatuto de Gernika, en el 47º aniversario de su aprobación este 25 de octubre. En un artículo publicado en Linkedin, el lehendakari ha calificado el pacto político refrendado en 1979 como "la mejor defensa de la casa vasca" y ha reclamado la "obligación histórica" de la ciudadanía vasca de defenderlo "ante todo lo que pueda venir" y ante las "fuerzas políticas que cuestionan nuestro autogobierno".

Bajo el título "La defensa del autogobierno y el autogobierno como defensa", Pradales hace balance de estas más de cuatro décadas y constata que supuso "un instrumento político de primera magnitud", que permitió asentar el autogobierno y dar forma al "modelo de bienestar vasco". Gracias a él, insiste, Euskadi cuenta con instituciones propias como Osakidetza, EHU, Lanbide, Ertzaintza, SOS Deiak o Etxebide.

Subraya, asimismo, que su redacción constituyó todo un "ejercicio de ‘Realpolitik’", ya que se trató de un "acuerdo de mínimos" entre los equipos vascos y "el talante constructivo de Suárez". Aquello "permitió alumbrar un texto de altura", con contenidos de "relevancia política" como el reconocimiento del autogobierno o su condición de pacto político bilateral.

No obstante, denuncia la "desnaturalización y erosión" aplicada de forma unilateral por sucesivos gobiernos españoles, y lamenta que "47 años después, sigue sin cumplirse íntegramente". Pradales cita las 14 competencias transferidas esta legislatura, pero recuerda quedan pendientes la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, incluyendo las prestaciones contributivas, o los puertos de Bilbo y Pasaia.

Por todo ello, el lehendakari reivindica que "defender el autogobierno vasco es defender algo vital: la posibilidad de gobernar nuestra propia casa. De contar con las capacidades necesarias para defender nuestros intereses". Considera que, gracias al Estatuto, "la casa vasca" se ha convertido en "un refugio ante un mundo cada vez más incierto y acometer los nuevos retos de futuro: cambio climático, migración, disrupción tecnológica". "También protegernos ante un clima político cada vez más deteriorado en el Estado, y ante fuerzas políticas que cuestionan nuestro autogobierno", añade. En este punto, Pradales recuerda que en las próximas elecciones generales "concurre, con importantes opciones de gobernar, un partido que niega nuestra identidad y aboga por la supresión de nuestras libertades".

Por último, alude a la "responsabilidad" y "obligación histórica" de la sociedad vasca para defender y cuidar el autogobierno vasco; "en positivo, sin ir contra nadie, ni hacer bandera de la confrontación (...) No olvidemos que, somos porque decidimos, y, decidimos porque somos.", concluye.