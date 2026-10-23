Política fiscal y vivienda
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Itxaso valora "muy positivamente" el acuerdo fiscal alcanzado por PNV y PSE para fomentar el uso social de la vivienda

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Itxasok "oso positibotzat" jo du EAJk eta PSEk etxebizitzaren erabilera soziala sustatzeko lortutako akordio fiskala

EITB

Última actualización

El consejero de Vivienda del Gobierno Vasco Denis Itxaso ha alabado el acuerdo y ha reconocido "el papel de las instituciones forales" para hacerlo realidad. Entre otras medidas, el acuerdo prevé reducir impuestos a los propietarios que alquilen a jóvenes o a jóvenes que deciden comprar y aumentarlos a partir de la compra de la tercera vivienda.

Vivienda Parlamento Vasco Denis Itxaso Política

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