Itxaso valora "muy positivamente" el acuerdo fiscal alcanzado por PNV y PSE para fomentar el uso social de la vivienda

El consejero de Vivienda del Gobierno Vasco Denis Itxaso ha alabado el acuerdo y ha reconocido "el papel de las instituciones forales" para hacerlo realidad. Entre otras medidas, el acuerdo prevé reducir impuestos a los propietarios que alquilen a jóvenes o a jóvenes que deciden comprar y aumentarlos a partir de la compra de la tercera vivienda.