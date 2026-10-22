HOMENAJE A RAMÓN RUBIAL

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Se celebra en Bilbao el acto conmemorativo del 120º aniversario del nacimiento del histórico dirigente socialista Ramón Rubial

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ramon Rubial buruzagi sozialista historikoaren jaiotzaren 120. urteurrena ospatzeko ekitaldia egingo da Bilbon

EITB

Última actualización

La Puerta de los Honorables ha reunido este jueves a numerosas personas en la tradicional ofrenda floral ante la escultura de Rubial, coincidiendo con el 120 aniversario del nacimiento del dirigente socialista. 

Psoe Bilbao Política

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