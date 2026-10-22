RAMON RUBIALI OMENALDIA

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Ramon Rubial buruzagi sozialista historikoaren jaiotzaren 120. urteurrena ospatzeko ekitaldia egin da Bilbon

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Ohoragarrien ateak hainbat pertsona bildu ditu gaur, osteguna, Rubialen eskulturaren aurrean egindako lore-eskaintzan, buruzagi sozialistaren jaiotzaren 120. urteurrenean. 

Psoe Bilbo Politika

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