El juez procesa a cuatro exmiembros de ETA por el atentado de Santa Pola de 2002 en el que murieron dos personas

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha procesado a los exdirigentes de ETA Marisol Iparagirre, Anboto, a Jon Olarra Guridi, a Felix Ignacio Esparza y a Ainhoa Mujika por el atentado terrorista de la casa cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola (Alicante) de 2002, en el que fueron asesinadas dos personas y hubo decenas de heridos.

En un auto, Piña procesa a estos cuatro exmiembros de ETA como presuntos autores de delitos de "asesinato terrorista, lesiones terroristas y daños terroristas derivados del atentado, que tuvo lugar el 4 de agosto de 2002". Estos cuatro exdirigentes se suman a Mikel Albisu y Ramón Sagarzazu, que ya fueron procesados en agosto de 2024.



En la resolución, el magistrado argumenta que tras la práctica de las diligencias acordadas, "resultan reforzados los indicios racionales de criminalidad existentes" contra Anboto, Olarra Guridi, Esparza y Mujika. Piña explica que Olarra Guridi y Mujica "desempeñaban la dirección de la estructura militar Otsagi", encargada del "control, coordinación y abastecimiento de los comandos operativos", mientras que Esparza "era el máximo responsable del aparato logístico" y su tarea era la "adquisición, preparación y suministro de los medios materiales empleados en los atentados". '

Anboto, por su parte, según el auto, estaba al mando del "aparato de finanzas", participando "en la gestión y distribución de los recursos económicos destinados al sostenimiento de la actividad terrorista".