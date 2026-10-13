Los sindicatos abertzales registran la huelga general del 11 de noviembre junto a los sindicatos de vivienda

Los sindicatos ELA, LAB, ESK, Steilas, Etxalde e Hiru han registrado la huelga general del próximo 11 de noviembre junto a la Red de Sindicatos de Vivienda de Euskal Herria y el Sindicato Socialista de Vivienda. Las organizaciones trabajan en una convocatoria conjunta para reclamar medidas que garanticen el acceso a la vivienda, frenen la especulación inmobiliaria y combatan el empobrecimiento de la clase trabajadora.

Los convocantes consideran que la situación es "insostenible", ya que, según denuncian, la clase trabajadora se está empobreciendo mientras las empresas y los especuladores aumentan sus beneficios. Por ello, llaman a tomar las calles e impulsar cambios estructurales. También recuerdan que han pasado menos de ocho meses desde la huelga general en favor de un salario mínimo propio de 1.500 euros.