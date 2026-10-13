Los sindicatos abertzales registran la huelga general del 11 de noviembre junto a los sindicatos de vivienda
Los sindicatos ELA, LAB, ESK, Steilas, Etxalde e Hiru han registrado la huelga general del próximo 11 de noviembre junto a la Red de Sindicatos de Vivienda de Euskal Herria y el Sindicato Socialista de Vivienda. Las organizaciones trabajan en una convocatoria conjunta para reclamar medidas que garanticen el acceso a la vivienda, frenen la especulación inmobiliaria y combatan el empobrecimiento de la clase trabajadora.
Los convocantes consideran que la situación es "insostenible", ya que, según denuncian, la clase trabajadora se está empobreciendo mientras las empresas y los especuladores aumentan sus beneficios. Por ello, llaman a tomar las calles e impulsar cambios estructurales. También recuerdan que han pasado menos de ocho meses desde la huelga general en favor de un salario mínimo propio de 1.500 euros.
La vivienda, en el centro de las reivindicaciones
Las organizaciones denuncian que la vivienda se ha convertido en una de las principales causas del empobrecimiento de la clase trabajadora vasca y contribuye a profundizar las brechas machistas y racistas. Defienden que debe garantizarse como un derecho, al mismo nivel que la sanidad y la educación, y señalan la especulación como uno de los principales obstáculos para conseguirlo.
Para garantizar una vivienda de calidad para toda la población, proponen tres transformaciones: la expropiación de los especuladores, la prohibición de las prácticas especulativas y la organización de la vivienda en función de las necesidades de la clase trabajadora.
Además, reclaman medidas inmediatas como la paralización de todos los desahucios y una bajada de los precios de la vivienda.
Críticas a la patronal y a las instituciones
La convocatoria también pretende interpelar a la patronal y a las instituciones. Los sindicatos acusan a Confebask y a la CEN de perpetuar la precariedad laboral y rechazar un salario mínimo propio adaptado a la realidad de Euskal Herria. En el ámbito de la vivienda, denuncian que los especuladores siguen enriqueciéndose a costa de las condiciones de vida de la clase trabajadora.
Asimismo, critican que el Gobierno Vasco, el Gobierno de Navarra y distintos ayuntamientos continúen desarrollando políticas que, a su juicio, refuerzan el negocio de la vivienda, pese a disponer de amplias competencias en esta materia.
Por último, las organizaciones convocantes defienden que es necesario dejar de impulsar políticas favorables a los rentistas y avanzar en el Marco Vasco de Relaciones Laborales y Protección Social.