Todos los grupos de la oposición, EH Bildu, PP, Sumar y Vox, han registrado en el Parlamento Vasco sendas enmiendas a la totalidad al proyecto de ley de los presupuestos autonómicos vascos para 2027 que se debatirán el próximo 4 de diciembre, en un pleno en el que serán rechazadas con los votos del PNV y PSE, socios en el Gobierno Vasco que tienen mayoría absoluta en la Cámara.



A las 12:00 horas de este jueves ha finalizado el plazo reglamentario para presentar enmiendas al proyecto de ley presupuestario del Gobierno Vasco.



Además de las cuatro enmiendas a la totalidad en las que los grupos piden la devolución al Gobierno Vasco del proyecto legislativo, se han registrado unas 1.550 parciales, la inmensa mayoría, casi 1.500, del PP.



El principal grupo de la oposición, EH Bildu, justifica en su enmienda a la totalidad que el proyecto no aborda con ambición los principales problemas de la sociedad vasca, sobre todo en torno a la emergencia climática, el encarecimiento de la vida y principalmente en materia de vivienda.



El PP considera que las cuentas comprometen el futuro de Euskadi con más deuda, asegura que no comparte el modelo económico del PNV y PSE y denuncia que no se traduzca el esfuerzo fiscal en una mejora de los servicios públicos y en dar un impulso a la competitividad.



Vox, por su parte, es el único partido que no ha registrado enmiendas parciales, solo la de totalildad.



También los socios PNV y PSE han presentado 16 enmiendas a diferentes partidas de su propio proyecto legislativo, entre las que destaca una dotación económica de 3 millones de euros para financiar el tratamiento de las personas con la enfermedad conocida como 'piel de mariposa'.



Tras el pleno de totalidad del 4 de diciembre tendrá lugar el debate de las enmiendas parciales en comisión y el 21 de diciembre se aprobarán definitivamente las cuentas públicas de 2027, al menos con los votos de los parlamentarios del PNV y del PSE.



El proyecto de presupuestos asciende a 17 629 millones de euros, un 7,6 % que el de 2026.