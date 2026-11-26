Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 26 de noviembre de 2026:

-Últimos días de campaña electoral: enfilando la campaña electoral de las elecciones generales del 29 de noviembre, los partidos han realizado para hoy diferentes convocatorias: PSE-EE en Oion y Bilbao, PNV en Bilbao y Vitoria-Gasteiz, EH Bildu en Erandio y Barakaldo, PP en Donostia-San Sebastián y Fontecha, Fronte Zabala en Bilbao y Podemos Euskadi en Gasteiz. Además, hoy finaliza el plazo para votar por correo.

-OPA sobre Azkoyen: la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado este miércoles la oferta pública voluntaria de adquisición (OPA) presentada por Ohmnia Electronics, dirigida por José Antonio Jainaga, sobre el 100 % del capital de Azkoyen a un precio de 10 euros por acción en efectivo. Los accionistas de Azkoyen tienen quince días para aceptar la oferta.



-ESE26, punto de encuentro de la creación de contenido: la sede de EITB en Bilbao acoge hoy el primer encuentro profesional de Euskal Herria de creadores y creadoras de. Será una jornada para crear, aprender, establecer contactos y compartir. Otro de los principales objetivos es conseguir que el euskera y nuestra identidad estén presentes en las redes sociales.