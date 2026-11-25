¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
A la espera de los indecisos
Euskaraz irakurri: Zalantzatien erabakiaren zain
El 25% de los habitantes de Hego Euskal Herria no ha decidido todavía a qué partido votará en las elecciones del próximo 29 de noviembre. Teniendo en cuenta la poca distancia que separa a los partidos más importantes, el voto de esta parte del electorado puede resultar determinante para decidir al ganador de las elecciones.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Oihana Etxebarrieta, candidata de EH Bildu por Gipuzkoa, entrevistada en ETB-2
EN DIRECTO
Hace min.
La violencia contra las mujeres ha centrado la campaña en este 25N en Euskadi
EN DIRECTO
Hace min.
Mañana, jueves 26, último día para depositar el voto por correo
EN DIRECTO
Hace min.
Eneko Goia, candidato del PNV al Congreso, entrevistado en Egun on
EN DIRECTO
Hace min.
1 820 645 ciudadanos tienen derecho a votar en Euskadi el 29N, un 1,76 % más que en 2023
EN DIRECTO
Hace min.
Minuto de oro: Así han pedido el voto los partidos vascos, a 5 días de las elecciones
EN DIRECTO
Hace min.
¿Qué se juega Euskadi en estas elecciones? Los partidos responden
EN DIRECTO
Hace min.
El debate entre partidos vascos de ETB-2, al completo
EN DIRECTO
Hace min.
Vivienda, pensiones, inflación, seguridad... los partidos vascos enumeran sus prioridades
Cargar más