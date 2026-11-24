Se acabó el veranillo otoñal. Este miércoles el tiempo dará un giro brusco con la llegada del primer temporal invernal, acompañado de un acusado desplome térmico, viento y mala mar. El invierno irrumpirá de golpe en Euskal Herria.

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco ha elevado a naranja la alerta por lluvias persistentes para este miércoles y jueves, ante la previsión de que se puedan acumular más de 80 litros/m2 en la vertiente cantábrica. La alerta estará activa entre las 09:00 horas del miércoles y las 09:00 horas del jueves. La previsión anuncia chubascos moderados, que pueden ser persistentes y localmente fuertes, con probabilidad de tormentas.

En Navarra, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activará también el aviso amarillo por lluvias desde las 08:00 horas hasta la medianoche del miércoles en la mitad norte, donde se podrán recoger hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas en la vertiente cantábrica.

Avisos por oleaje en toda la costa vasca

En Euskadi, desde las 09:00 del miércoles y hasta las 06:00 horas del jueves se activará el aviso amarillo por riesgo marítimo-costero para la navegación. Según las previsiones, la altura de ola significante irá subiendo hasta superar los 3,5-4 metros durante la segunda mitad del día y la mar de fondo del noroeste levantará olas en torno a 2,5 metros.



Además, entre las 16:00 y las 18:00 horas se activará el aviso amarillo por riesgo marítimo-costero por impacto en costa. La altura de ola significante se situará en torno a 4,5 metros. La pleamar será a las 16:55 horas, con una marea estimada de 4,81 metros.

Por su parte, la agencia meteorológica francés Méteo-France mantendrá activo el aviso amarillo por oleaje en toda la costa de Iparralde desde las 02:00 horas hasta las 20:00 horas del miércoles, y con la pleamar, en torno a las 16:45 horas, la fuerte mar dejará olas cercanas a los cinco metros.

Aviso amarillo por viento

También se activará el aviso amarillo por riesgo de viento en zonas expuestas, desde las 12:00 hasta las 24:00 horas, ante la previsión de rachas de viento de oeste-noroeste en la vertiente cantábrica que pueden superar los 100 km/h, especialmente en la franja del litoral.



Asimismo, entre las 12:00 y las 18:00 horas estará activado el aviso amarillo por riesgo de viento en zonas no expuestas, cuando las rachas de viento del oeste-noroeste en la vertiente cantábrica pueden superar los 80 km/h, especialmente en las zonas cercanas al litoral.