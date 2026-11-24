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Frenan el desahucio de una familia con dos hijos menores en Amara Berri
Convocados por Etxebizitza Sindikatu Sozialista, decenas de personas se han concentrado frente al domicilio de la familia que iba a ser desahuciada. La tensión vivida en el exterior ha llevado a la Ertzaintza a replegarse sin ejecutar, de momento, el lanzamiento.
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