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Dos mujeres trasladadas al hospital tras un incendio en una vivienda en Berriozar
Una mujer de 22 años ha sido conducida en una ambulancia de soporte vital básico al hospital por inhalación de humo y otra de 49 años con quemaduras en una ambulancia de soporte vital avanzado.
Dos mujeres han sido trasladadas al Hospital Universitario de Navarra con pronóstico reservado a consecuencia de un incendio que ha tenido lugar en una vivienda ubicada en la calle Errekalde de Berriozar.
Se trata de una mujer de 22 años, que ha sido conducida en una ambulancia de soporte vital básico al hospital por inhalación de humo y otra de 49 años evacuada con quemaduras en una ambulancia de soporte vital avanzado, según informa el 112-SOS Navarra.
El fuego, que se ha originado en una habitación, se ha producido hacia las 12:48 horas y desde emergencias se ha movilizado a bomberos del parque de Trinitarios, dos ambulancias, un equipo médico y Policía Municipal.
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