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"Por todas" recoge la lucha de Asun Casasola como activista contra la violencia machista
El libro recoge la historia de Asun Casasola, la madre de Nagore Laffage, la joven asesinada por José Diego Yllanes en los sanfermines de 2008. Casi dos décadas de activismo y memoria contra la violencia machista que ahora ven la luz en las páginas de 'Por todas', escrito por Lupe Calvo.
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