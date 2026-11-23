Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 23 de noviembre de 2026:

- Últimos días de campaña electoral: Faltan 6 de días para las elecciones generales y los partidos políticos continúan con sus actos de campaña de cara a las elecciones del 29 de noviembre, con muchas convocatorias. En la CAV, el PSE-EE celebrará actos en Amurrio, por la mañana, y Santurtzi, por la tarde; el PNV abordará la seguridad en Vitoria-Gasteiz y celebrará un mitin en Donostia con la participación de Aitor Esteban e Imanol Pradales; EH Bildu ha organizado sendos actos en Bilbao y Portugalete, ambos con Arnaldo Otegi; el PP estará en Vitoria-Gasteiz y Bilbao, mientras que Fronte Zabala pondrá el foco en el acceso a la vivienda en Erandio, con el ministro Pablo Bustinduy y el candidato Lander Martínez. Por su parte, Podemos Euskadi celebrará un acto frente a las instalaciones de Petronor, en Muskiz, para reclamar la nacionalización de la energía. En Navarra, el PSN-PSOE y Geroa Bai tendrán actos por la mañana en Pamplona, al igual que la coalición UPN-PP en Tudela, mientras que Podemos Navarra celebrará un acto de campaña por la tarde en la capital navarra.

- Primer día laborable del nuevo Topo de Donostialdea: Tras el estreno del fin de semana hoy llega la prueba de fuego para comprobar los avances que el Topo de Donostialdea incorpora y aporta a la movildad del territorio: más frecuencias, más paradas....

- Fracaso de la COP31: Tras el rechazo del borrador en la plenaria final por parte de los 27 países de la UE, el Reino Unido, Panamá y varios microestados del Pacífico, entre otros países, la COP31 no ha obtenido un acuerdo político sobre cómo combatir el calentamiento global debido a las discrepancias entre diferentes bloques acerca del abandono de los hidrocarburos o la financiación climática en favor de los países en desarrollo.