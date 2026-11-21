La Plataforma por la Educación Pública ha registrado este sábado más de 16 000 firmas en apoyo de una iniciativa legislativa popular (ILP) para reducir las ratios de alumnado en todas las etapas de la enseñanza pública de Navarra, una cifra que prácticamente triplica el mínimo exigido y que ha conseguido reunir en apenas tres semanas.



La plataforma ha presentado las firmas en el Palacio de Justicia de Navarra, en Pamplona, con la participación de 61 personas fedatarias y después de una campaña de recogida desarrollada en apenas tres semanas por localidades, barrios y centros educativos de toda la Comunidad Foral. Según ha destacado, la implicación de familias, docentes y ciudadanos ha hecho que se superen ampliamente el número de apoyos necesarios en un menor tiempo que el establecido legamente (seis meses).



Los promotores de la iniciativa han destacado que su objetivo es acelerar la tramitación parlamentaria de la propuesta, para que pueda debatirse y aprobarse antes de que finalice la legislatura. Asimismo, han reclamado que los presupuestos de Navarra para 2027 incluyan una partida económica específica que permita aplicar la reducción de ratios en la enseñanza pública.



En este sentido, la plataforma ha criticado que el acuerdo presupuestario anunciado por PSN, Geroa Bai, Contigo-Zurekin y EH Bildu no contemple, según ha denunciado, ninguna partida específica para este fin. "Están a tiempo de corregirlo y les pedimos que lo hagan", han manifestado.

Por último, han subrayado que las firmas apoyan únicamente la reducción de ratios en la educación pública. La plataforma ha remarcado que "el dinero público es para la educación pública", por lo que ha pedido a los partidos que "no hagan ningún tipo de fraude de ley" ni "desvirtuen" la iniciativa extendiendo su aplicación también a la educación concertada, "como ya hicieron en mayo", han denunciado.