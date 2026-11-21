Convocada por Euskal Konfederazioa, una manifestación recorrerá esta tarde las calles de Baiona (16:00 horas, desde Lauga gunea) para exigir que el euskera sea la lengua cooficial en Iparralde. Los convocantes prevén que la participación sea masiva, ya que la marcha cuenta con una amplio respaldo. 1.907 personas, entre ellas más de 300 cargos electos, y 251 asociaciones han suscrito el manifiesto "Euskararen garaia da", presentado en junio.

Según Euskal Konfederazioa, la lengua vasca se encuentra en "una situación de emergencia" y los últimos datos constatan que tanto el número de hablantes como su uso se está debilitando. No obstante, consideran que es posible "cambiar esta deriva" y han planteado cuatro reivindicaciones.

En primer lugar, consideran necesario que el euskera sea cooficial para equiparse con el francés y sea reconocido como un derecho. En segundo lugar, exigen que se modifique el artículo 2 de la Constitución francesa para que el francés no sea la única lengua reconocida. En tercer lugar, abogan llevar al Parlamento francés "una ley valiente" a favor de las lenguas minoritarias para dar cobertura legal al euskera y ganar en derechos concretos. Por último, demandan que las instituciones de Iparralde pongan en marcha "políticas lingüísticas eficaces a favor del euskera", ya que consideran que el euskera debe tener "un plan integral de revitalización".

En este sentido, han denunciado las medidas adoptadas contra el euskera por parte del prefecto y el subprefecto. Entre otras, han citado las limitaciones impuestas al uso del euskera en Larresoro y Beskoitze (ambas en Lapurdi), o la judicialización de las iniciativas de 13 municipios a favor del euskera.

Además de la manifestación, la confederación ha preparado un programa de actividades para toda la jornada. Durante la mañana, habrá talleres infantiles y cuentacuentos; a las 12:00 horas, se podrá disfrutar de bertsolaris y media hora más tarde, Bulego ofrecerá un concierto acústico. Tras la marcha, a partir de las 18:00 horas, se celebrará la "Euskararen Besta" en la plaza Jacques Portes. A partir de las 21:00 horas, la fiesta se trasladará al Gaztetxe Zizpa.