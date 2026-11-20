11 personas han resultado afectadas por la administración de vacunas que han sufrido una incidencia en la cadena del frío en el centro de salud de Txurdinaga, en Bilbao, según ha informado este viernes Osakidetza, que ha asegurado que las dosis administradas no suponen "ningún riesgo" para la salud de los pacientes. En todo caso, las personas afectadas serán revacunadas para "garantizar que cada paciente alcance la máxima protección inmunológica".

Tras lo ocurrido ahora en Txurdinaga, la dirección de la OSI Bilbao-Basurto ha transmitido en una nota un mensaje de "absoluta tranquilidad" y ha garantizado la atención personalizada y el seguimiento exhaustivo de las once personas afectadas.

Según ha señalado Osakidetza, los equipos asistenciales ya han contactado con las personas afectadas de manera personal para informarles "con total transparencia" de lo ocurrido y resolver sus dudas.

Además, ya se han gestionado las citas para la revacunación, ha explicado Osakidetza.