11 personas serán revacunadas en Bilbao por una incidencia en la cadena de frío de vacunas
11 personas han resultado afectadas por la administración de vacunas que han sufrido una incidencia en la cadena del frío en el centro de salud de Txurdinaga, en Bilbao, según ha informado este viernes Osakidetza, que ha asegurado que las dosis administradas no suponen "ningún riesgo" para la salud de los pacientes. En todo caso, las personas afectadas serán revacunadas para "garantizar que cada paciente alcance la máxima protección inmunológica".
Tras lo ocurrido ahora en Txurdinaga, la dirección de la OSI Bilbao-Basurto ha transmitido en una nota un mensaje de "absoluta tranquilidad" y ha garantizado la atención personalizada y el seguimiento exhaustivo de las once personas afectadas.
Según ha señalado Osakidetza, los equipos asistenciales ya han contactado con las personas afectadas de manera personal para informarles "con total transparencia" de lo ocurrido y resolver sus dudas.
Además, ya se han gestionado las citas para la revacunación, ha explicado Osakidetza.
Incidencias con las vacunas en Osakidetza
No es la primera vez que la administración de vacunas en Osakidetza registra alguna incidencia.
El pasado mes de junio se administraron 17 dosis afectadas por la rotura de la cadena del frío en los centros de salud de Lasarte y Arangoiti en Bilbao.
Asimismo, el pasado año, Osakidetza administró 274 dosis caducadas de 21 tipos de vacunas en centros pertenecientes a las trece Organizaciones Sanitarias Integradas (OSI) de Euskadi.
EH Bildu pide explicaciones al consejero de Salud
La parlamentaria de EH Bildu, Rebeka Ubera, ha pedido explicaciones al consejero de Salud, Alberto Martínez, por la incidencia con las vacunas en el centro de salud de Txurdinaga. Ubera ha considerado "grave y preocupante" este incidente y ha recordado que no es la primera vez que sucede una situación similar.
"Evidencia que Osakidetza todavía no es capaz de garantizar al 100 % la seguridad de las vacunas", ha denunciado la parlamentaria de EH Bildu en una nota.
Ubera ha registrado en el Parlamento Vasco una batería de preguntas para que el consejero explique cuántas vacunas se han administrado sin estar en correctas condiciones, así como que aclare si ya se han aplicado las 21 medidas anunciados tras el caso de las vacunas caducadas.