La Guardia Civil ha detenido a una persona sospechosa de radicalización en San Sebastián, acusada de radicalización yihadista y de acceder a contenidos de propaganda terrorista 'online'. Además, ha detenido a otras dos personas por los mismos delitos en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y Fuengirola (Málaga), según ha informado la Guardia Civil este viernes en una nota de prensa.

La Benemerita ha informado que los tres detenidos se habían radicalizado a lo largo de los últimos años, especialmente por el incremento del acceso a contenidos de propaganda terrorista online. En particular, destacan los contenidos relativos al ISIS, así como los relativos a Hamas, ambos con el objetivo de adoctrinar con fines terroristas.

Estas actuaciones se suman a otra operación contra el terrorismo llevada a cabo recientemente por parte de la Guardia Civil en Melilla, en la que un joven fue detenido por su activa labor en la propagación de la ideología yihadista.



A este cuarto detenido se le atribuye la difusión de grandes cantidades de contenido multimedia yihadista en redes sociales, especialmente utilizadas por jóvenes.