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Tambor de Oro y Medalla al Mérito Ciudadano: todas las candidaturas propuestas
Consulta aquí todos los nombres que la ciudadanía donostiarra ha presentado al Ayuntamiento de San Sebastián
Euskaraz irakurri: Urrezko Danborra eta Merezimenduaren Dominak: hautagai guztien zerrenda
Estas son las propuestas que la ciudadanía donostiarra ha hecho al Ayuntamiento de San Sebastián
Tambor de Oro
- AIMAR BRETOS LOIDI Periodismo
- AINARA LÓPEZ ORREMOCHA (AINARALO) Comunicación: Redes Sociales
- ANE GABARAIN GAZTELUMENDI Cultura: Actriz
- ANTTON LARRETXAU MATXAIN Medio Ambiente
- ASOCIACIÓN "ANCORA" PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO Elkartea/Asociación
- ASOCIACIÓN ATECE GIPUZKOA
- AUNITZ ALBERDI ORTIZ Periodismo
- BAR RESTAURANTE LA VIÑA S.L. Comercio
- BASQUE LUXURY S.L. Empresa
- BRUCE SPRINGSTEEN Cultura: música
- CLUB DEPORTIVO KEMEN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Asociación Deportiva
- CORAL LÓPEZ-CASTELLANOS Cultura: Profesora danza
- DAVID BISBAL FERRE Cultura: Cantante
- DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK KLUBA Elkartea Asociación: Club deportivo (Remo)
- ELENA IRURETA AZANZA Cultura: Actriz
- ENEKO PICAVEA BARANDIARAN Periodista
- FERNANDO MICHELENA MUGUERZA Deporte adaptado ( Tiro olímpico)
- GIOVANNA SANTAMARÍA MARTIN Ingeniera
- IBON MARTIN ÁLVAREZ Cultura: Escritor
- IGNASI VILA MENDIBURU Educación
- JAVIER GURRUCHAGA IRIARTE Cultura: Cantante
- JOKIN APERRIBAY BEDIALAUNETA Deporte: Presidente Real Sociedad
- JON ARZUBIALDE ELIZEGUI Deportista : Corredor
- JOSÉ LUIS REBORDINOS MIRAMÓN Cultura: Director del Festival de Cine
- JOSÉ RAMÓN SOROIZ ORMAZABAL Cultura: Actor
- JUAN MARI ARZAK ARRATIBEL Cocinero
- JUAN MARI MAÑERO GALLEGO Periodista
- LA TIENDA DEL BORDADO S.L. Comercio
- MARTÍN ZUBIMENDI IBAÑEZ Deportista (Fútbol)
- MIGUEL MARTIN MAIZ Cultura: Exdirector del Jazzaldia
- MIKEL AYESTARAN AYERRA Periodista
- MIKEL ETXARRI SASIAIN Deporte ( Fútbol)
- MIKEL OYARZABAL UGARTE Deportista (Fútbol)
- MIREN URBIETA VEGA Cultura: Soprano
- NAROA AGIRRE CAMIO Deporte ( saltadora pértiga)
- OLATZ VESGA BURGOY Sanidad: Enfermera
- PEDRO MARIA IDIGORAS VIEDMA Sanidad: Médico
- PEDRO MIGUEL ETXENIKE LANDIRIBAR Científico
- REMCO EVENEPOEL Deportista (ciclista)
- SANTIAGO RIVERA JIMENEZ Cocinero
- SEMI ZABALA,SL. Empresa
- SERVICIOS AUXILIARES SUREUSKADI S.L. Empresa
- EUSKAL BILLERA SOCIEDAD BENEFICO RECREATIVA “TAMBORRADA INFANTIL” Cultura: Tamborrada
- TATI GARMENDIA LÓPEZ Deporte(balonmano)
- TATUS FOMBELLIDA Hosteleria
- XABI PRIETO ARGARATE Deporte (Fútbol)
Medalla al Mérito Ciudadano
- ASOCIACION BELENISTA DE GIPUZKOA - GIPUZKOAKO BELENZALEEN ELKARTEA Elkartea / Asociación
- ASOCIACIÓN LÍRICA SASIBILL Elkartea / Asociación
- ASOCIACIÓN PRO PARA EL CUIDADOR FAMILIAR Elkartea / Asociación
- AURORA ELOSEGUI SOTO Erretiratutako magistratua / Magistrada Jubilada
- BAOBAB EUSKAL HERRIA ELKARTEA Elkartea / Asociación
- CARITAS DIOCESANA DE DONOSTIA Elkartea / Asociación
- CHILLIDALEKU MUSEOA (SOCIEDAD ZABALAGA LEKU,S.L.) Museoa / Museo
- CORAL AITA DONOSTIA (ASOCIACIÓN GAZTEDI-CORAL AITA DONOSTIA ABESBATZA) Elkartea / Asociación
- CORAL LÓPEZ CASTELLANOS Dantza irakaslea / Profesora de Danza
- DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK Elkartea / Asociación
- DONOSTI ASKATUAK GIPUZKOA BASKET SASKIBALOIA SAD Elkartea / Asociación
- EDURNE PASABAN LIZARRRIBAR Kirolaria / Deportista
- ELENA AUZMENDI Bolondresko sanitarioa / Voluntaria sanitaria
- RCNSS (ESCUELA DE VELA) Kirolak / Deportes
- ASOCIACIACIÓN EUSKADI SURFARI TRANS MEJ SOCIECOL (ASOCIACIÓN EUSKADI SURFARI) Elkartea / Asociacicón
- FANFARRE DE GAZTELUBIDE SOCIEDAD GAZTELUBIDE (FANFARRE) Elkartea / Asociación
- FÉLIX SOTO AZKARATE Elkartegintza / Asociacionismo
- GERARDO LERCHUNDI ALBÉNIZ "Administrazio Publikoa / Garraioa
- Administración Pública / Transporte"
- GOLDEN APPLE QUARTET Kultura / Musika
- HELENA JIMÉNEZ DE ABERASTURI APRAIZ Enkuadernatzaile artistikoa /Encuadernadora artística
- HERRIDANTZA DANTZA TALDEAK ELKARTEA Elkartea/ Asociación
- HURKOA FUNDAZIOA Fundazioa/ Fundación
- IDOIA ODRIOZOLA LEOZ Merkataritza / Comercio
- IÑAKI OLASAGASTI HERRERO Elkartegintza / Asociacionismo
- JAVIER RECIO SAN PEDRO Medikuntza / Medicina
- JAVIER RUIZ MARTINEZ Medikuntza / Medicina
- JESÚS ETXEGOIEN CILLERO Kaleko saltzailea / Vendedor ambulante
- JOANES MATHIUET Publizista / Publicista
- JOKIN TELLERÍA JULIÁN Kultura / Música
- JON ETXEZARRETA ITURRIZA Biologoa / Biólogo
- JOSÉ ÁNGEL MATÍAS Herritarra / Ciudadano
- JOSÉ LUIS ASTIGARRAGA MONTÓN “ASTI” "Kultura/ Jaiak
- Cultura/Fiestas"
- JOSÉ LUIS DE LA CUESTA ARZAMENDI Hezkuntza / Educación
- JOSÉ LUIS REBORDINOS MIRAMÓN Kultura: Zinemadiaren zuzendaria/ Cultura: director del Festival de Cine
- JOXE MARI OIARTZABAL BELOKI "Kultura / Musika
- Cultura/ Música"
- JOXEAN URBIETA AIZARNA Kultura: Musika/ Cultura:Música
- JUAN LUIS CANO ARRILLAGA Bolondresa / Voluntario
- JULIO VILLAR GURRUCHAGA "Kirola /Meniz
- Deportes Montañismo"
- KONTXITA BEITIA OIARBIDE Hezkuntza / Educación
- LA TIENDA DEL BORDADO S.L. Merkataritza / Comercio
- ASOCIACIÓN FANFARE LOS BEBÉS DE LA BULLA Elkartea / Asociación
- MAIXABEL LASA ITURRIOZ Aktibista Politikaria / Activista Política
- MARISA ARRIOLA NIETO Empresagintza / Empresa
- MIKEL CASTELLANOS BARRENETXEA Hostalaritza / Hostelería
- MIKEL ETXARRI SASIAIN "Kirola/ Futbola
- Deportes /Fútbol"
- MIKEL OYARZABAL UGARTE "Kirola/ Futbola
- Deportes/Fútbol"
- ASOCIACIÓN NAGUSILAN VOLUNTARIADO SOCIAL DE MAYORES Elkarea / Asociación
- OLATZ EGIBURU FERNANDEZ DE ARROYO Kultura / Musika
- OLATZ VESGA BURGOY Osasungintza: Erizaina/ Sanidad: Enfermera
- PATXI LAGO “TITÍN” Elkartegintza/ Asociacionismo
- PEIO ALDAZABAL BARDAJÍ Kultura: Zinegilea/Cultura: Cineasta
- RICARDO SABADIE XIMENEZ ( A TÍTULO PÓSTUMO) Kultura: Musika/ Kultura: Música
- SABINO ORMAZABAL ELOLA Aktibista / Activista
- SUSANA SOTO ARANZADI Kultura / Cultura
- TERESA ARIZTI GARCÍA Herritarra/ Ciudadana
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