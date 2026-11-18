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El sector pesquero necesita relevo generacional
Euskaraz irakurri: Arrantza-sektoreak belaunaldi-erreleboa behar du
Ese relevo generacional es hoy más urgente que nunca. Sin jóvenes en la mar, las flotas se vacían y con ellas tiemblan las estructuras que sostienen el sector. Las cofradías de arrantzales atraviesan una profunda crisis por la falta de barcos de bajura: en apenas 30 años, Euskadi ha perdido 6 de cada 10 embarcaciones artesanales.
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