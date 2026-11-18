Euskalmet ha decretado el aviso amarillo por riesgo marítimo-costero para la navegación en las dos primeras millas, desde las 12:00 horas de este miércoles hasta las 12:00 horas del viernes. El jueves será la jornada más complicada, tanto por el estado de la mar como por la fuerza del viento.

Durante estas tres jornadas, la agencia vasca de meteorología prevé que la altura de ola significante vaya aumentando y supere los 3,5 metros durante la tarde del miércoles. El jueves podría alcanzar los 4 metros, mientras que el viernes irá perdiendo altura progresivamente.

La mar de fondo del noroeste estará acompañada de fuertes vientos. Este miércoles serán variables, con tendencia a girar del oeste al suroeste, y originarán mar rizada con áreas de marejadilla. El jueves arreciarán, con intervalos de fuerza 6 durante la madrugada, y darán lugar a marejada a fuerte marejada, con áreas de mar gruesa durante las primeras horas del día.

El viernes, el viento girará del suroeste al oeste-noroeste y perderá intensidad. La mar pasará de rizada a marejadilla, con áreas de marejada en las horas centrales del día.

Además, especialmente durante la madrugada del jueves, las rachas de viento podrían alcanzar los 80-100 km/h en las zonas más expuestas del litoral.

El aviso de Euskalmet afecta a Bizkaia y Gipuzkoa. En Ipar Euskal Herria, Météo-France también ha decretado el aviso amarillo por el efecto del oleaje en la costa de Lapurdi.

Cerrados varios paseos y espacios de la costa de Donostia

Ante la previsión de fuerte oleaje, el Ayuntamiento de Donostia activará el aviso amarillo este miércoles y la alerta naranja a partir de las 20:00, que se mantendrá durante toda la jornada del jueves.

Como primera medida, el Paseo Nuevo se cerrará al tráfico desde las 09:00 de este miércoles y, a partir de las 20:00, quedará totalmente cerrado, también para peatones.

La alerta naranja del jueves conllevará el cierre de varios espacios de la costa, previsiblemente hasta las 18:00 del viernes. En concreto, permanecerán cerrados al tránsito peatonal y de vehículos el Paseo Nuevo, a partir de la Sociedad Fotográfica, y el paseo de Salamanca. También se cerrarán el paseo de Leizaola (espigón de Zurriola) y el Peine del Viento.

Los vehículos serán desviados por la calle Soraluze hacia la calle Aldamar.

Asimismo, quedarán suspendidos el servicio de transporte y las visitas a la isla Santa Clara. El Ayuntamiento recuerda que las personas que accedan al medio acuático lo harán bajo su exclusiva responsabilidad.