Un joven de 22 años y vecino de Donamaria ha fallecido en un accidente de tráfico ocurrido este miércoles en la N-121-A, en Baztan, según informado la Guardia Civil.

El accidente ha tenido lugar a la altura del punto kilómetro 39,000, en el término municipal de Baztan, y ha consistido en una salida de vía por el margen izquierdo y posterior choque contra un árbol del turismo que conducía el joven.

Hasta el lugar se han desplazado varias patrullas de la Agrupación de Tráfico y de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Navarra, dos dotaciones de bomberos y un vehículo sanitario. El personal médico desplazado a la zona ha certificado el fallecimiento del conductor del turismo, según la citada fuente.

Agentes del Equipo de Investigación de Siniestros Viales de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra se encargan de la instrucción de las diligencias y del esclarecimiento del siniestro.