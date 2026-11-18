La Agencia Vasca de Meteorología Euskalmet ha decretado para este miércoles y jueves el aviso amarillo por riesgo marítimo-costero. La altura de la ola irá aumentando hasta superar los 3,5 metros por la tarde, y pudiendo superar los 5 metros el jueves. Además, las rachas de viento de madrugada podrán rondar los 80-100 km/h en las zonas más expuestas del litoral.

Como consecuencia, el Paseo Nuevo de Donostia-San Sebastián estará cerrado totalmente para peatones y vehículos, según ha informado el Ayuntamiento donostiarra. Los vehículos se desviarán por calle de Soraluze hacia calle de Aldamar Paseo de Leizaola (espigón de Zurriola).



Además, quedará suspendido el servicio de transporte y las visitas a la Isla Santa Clara. Las personas que accedan al medio acuático lo harán bajo su exclusiva responsabilidad.