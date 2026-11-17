Un camión averiado en la N-I a la altura de Etzegarate está provocado importantes retenciones en sentido Vitoria-Gasteiz desde primera hora de este martes, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Las retenciones alcanzaban los tres kilómetros a las 11:00 horas.

El vehículo pesado ha quedado obstaculizando uno de los carriles pasadas las 09:00 horas.

Mientras retiran el camión averiado, los camiones no pueden circular en sentido Vitoria-Gasteiz y los vehículos pesados están siendo desviados por la A-636.

Sin embargo, han habilitado un bypass para la circulación de los turismos en sentido Vitoria-Gasteiz.