Tres kilómetros de retenciones en Etzegarate por la avería de un camión
Mientras retiran el camión averiado, han habilitado un bypass para la circulación de los turismos en sentido Vitoria. Sin embargo, los camiones están siendo desviados por la A-636.
Un camión averiado en la N-I a la altura de Etzegarate está provocado importantes retenciones en sentido Vitoria-Gasteiz desde primera hora de este martes, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Las retenciones alcanzaban los tres kilómetros a las 11:00 horas.
El vehículo pesado ha quedado obstaculizando uno de los carriles pasadas las 09:00 horas.
Mientras retiran el camión averiado, los camiones no pueden circular en sentido Vitoria-Gasteiz y los vehículos pesados están siendo desviados por la A-636.
Sin embargo, han habilitado un bypass para la circulación de los turismos en sentido Vitoria-Gasteiz.